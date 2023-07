AMLO pide a ‘corcholatas’ conectar con la gente y evitar pagar por publicidad

Pese a que en diversos estados del país y la Ciudad de México afloran espectaculares de las llamadas “corcholatas” de Morena donde promueven su imagen rumbo a la encuesta que definirá al candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador criticó esta acción y dijo que si es un recurso que están utilizando los aspirantes deberían optar por eliminarla pues es una herramienta del conservadurismo.

“Ojalá y no lo hagan, ojalá no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X González. No sé si lo estén contratando, pero si lo están haciendo no estarían actuando correctamente.

“Ya nada de eso sirve, si fuese por espectaculares, ya hubiese levantado Xóchitl. La última encuesta que vi trae 15 puntos, hablamos de una mesa de Televisa y media hora le dedican, y todos, Sarmiento, Riva Palacio, Zuckerman, y en la radio y en los periódicos”, apuntó.

Ricardo Monreal, quien es uno de los aspirantes de Morena, denunció la semana pasada que algunas “corcholatas” tenían un excesivo despliegue de espectaculares y pinta de bardas que expresan una promoción personalizada.

Por esta razón, el senador con licencia exigió a la dirigencia nacional de Morena ordenara el retiro de propaganda en torno a los aspirantes presidenciales y transparentar de dónde vienen los recursos para esta promoción.

En una entrevista radiofónica, Monreal Ávila denunció que durante sus giras de trabajo ha contabilizado hasta 720 espectaculares en las 11 entidades donde se han promocionado sus compañeros. La lista, acusó, la encabeza Adán Augusto López y le sigue Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

En ese sentido, el mandatario federal afirmó que el uso de publicistas en la política poco sirve para conectar con la sociedad y en su lugar, los aspirantes de su partido deberían optar por recorrer todo el país y recoger los sentimientos y necesidades de la población.

“Tampoco funcionan los publicistas, no les hagan caso, no tienen conocimiento, de las pasiones, los sentimientos del pueblo de México, no conocen. Los publicistas no conocen México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente.

“Les falta recorrer el país, conocer el país. México es un mosaico cultural. No es lo mismo Valladolid en Yucatán, que Chilpancingo, o que Parral, o que San Quintín. Son muchos Méxicos. ¿Qué van a saber estos? ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Esas se las puedo yo apuntar aquí”, sostuvo.

‘Xóchitl, el globo que no levanta’

En una nueva arremetida contra Xóchitl Gálvez, la aspirante del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, el presidente López Obrador dijo que el destape de la senadora no ha funcionado por lo que la oposición ahora está optando por la violencia.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que la panista está jugando a favor de la oligarquía que busca regresar al poder por nuevos privilegios.

Cuestionado por los hechos delictivos en Chilpancingo, Guerrero, donde pobladores de la región realizan bloqueos y marchas para la liberación de dos presuntos delincuentes, el jefe del Ejecutivo federal consideró que estos actos son utilizados con fines políticos para apuntalar a los candidatos del PAN, PRI y PRD.

“Entonces que bien que tú tratas ese tema y ojalá y todos lo tomen en cuenta. Y además el uso del dinero. ¿De dondé? Ahora sí ¿de parte de quién y a cambio de qué? El caso de Xóchitl ya sabemos, ¿para qué? Para seguir saqueando, para seguir robando”, apuntó.

De acuerdo con una encuesta de Poligrama, a la pregunta “¿Quién le gustaría que fuera el candidato del PRI-PAN-PRD a la presidencia de México?”, un 23.3% de los sondeados se decantó por Xóchitl Gálvez, por Santiago Creel obtuvo 10.7%; Beatriz Paredes, 8.3%; Enrique de la Madrid, 8%; Miguel Ángel Mancera, 6.2%.

“Pero ya les dije que como Xóchitl no levanta ahora va a ser esto (brotes de violencia en el país). Aquí vamos a estar cuidando a la gente, porque no vamos a poner en riesgo a nadie”, sostuvo.

