¿Qué hay detrás del efecto Xóchitl? Enfrentamientos con AMLO, narrativa y redes

En el último mes, Xóchitl Gálvez ha acaparado los reflectores tanto en medios de comunicación como en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pasó de buscar la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a la Presidencia, para lo cual ahora se ubica como una de la preferidas para encabezar a la oposición en las elecciones de 2024.

Politólogos y expertos en comunicación política consideran que esto se debe a los enfrentamientos que ha tenido con el mandatario federal, a momentos coyunturales en la política, al uso de las redes sociales y medios de comunicación, así como a la narrativa que ha construido sobre ser una mujer cercana al pueblo y directa.

A ello se agrega que el mandatario federal la ha mencionado constantemente en sus mañaneras. En total han sido 28 veces desde el 12 de junio, cuando le fue negada la entrada a la conferencia en Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica gracias a un amparo legal, pues la senadora quería responder a los señalamientos que el presidente hizo en su contra.

En entrevista con Forbes México, José Manuel Urquijo, consultor y estratega en comunicación política e imagen pública, explicó que Xóchitl Gálvez ha “irrumpido” en la contienda hacia 2024 porque no “encuadra” en las características que definió López Obrador para la oposición, por lo que la considera una “candidata resbaladiza para el oficialismo”.

“Irrumpe como fenómeno porque López Obrador definió que en el proyecto oligárquico, que es adversario al de él, estaban todos los políticos tradicionales del país, donde entran los adversarios del Frente Amplio, pero se sale del perfil Xóchitl Gálvez. Esto, porque no pertenece a la élite, no viene de cuna política de tradición, no tiene apellido extranjero, no tiene trayectoria política como los demás adversarios que buscan la candidatura (presidencial). No es una política quemada”, dijo el experto.

El también maestro en comunicación política y gobernanza estratégica por la George Washington University comentó que la senadora por el PAN es un personaje con carisma e inteligencia para encontrar las oportunidades que le salen en la coyuntura política, como encadenarse a un escaño del Senado para protestar por la falta de designación de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

A su vez, Juan José Tena, profesor e investigador en la Iniciativa de Transparencia, Corrupción y Digitalización del Tec de Monterrey, coincidió con José Manuel Urquijo al señalar que Xóchitl Gálvez rompe con los adjetivos que ha dado López Obrador sobre cómo debe ser el candidato de la oposición: fifí, clasista, rico y conservador.

Por lo anterior, el docente comentó que el mandatario ya aceptó que ella no tiene dichas características, aunque insiste en señalarla como representante de los “conservadores”. Además, comentó que López Obrador se ha configurado como “el coordinador de campaña” de la senadora por el PAN por sus constantes menciones en las mañaneras.

“Me parece que Xóchitl irrumpe en el panorama político nacional (…) en gran parte (gracias) a su coordinador de campaña que es el presidente de la República. Andrés Manuel es quien la pone en un primer plano nacional todos los días desde las últimas dos semanas y eso le ha ayudado a posicionarse como una opción viable para la oposición y como un referente contrario, porque Andrés Manuel la identifica con la adversaria elegida”, mencionó.

En tanto, Patricio Morelos, socio consultor de la casa encuestadora Poligrama, destacó de Xóchitl Gálvez su perfil distinto y contrastante al de los demás aspirantes de la oposición, sobre todo los del PAN.

“Tiene una historia la cual nos habla que es indígena y que viene de Hidalgo, que es ingeniera, que es una exitosa empresaria, que tiene un perfil distinto al que acostumbramos ver en los empresarios, que tiene un vocabulario y forma de expresarse muy sencillo y atractivo para la gente. Es un estilo comunicacional que se utiliza en Morena, pero siendo Morena el enemigo”, explicó.

