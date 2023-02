AMLO ordena protección de 16 mil hectáreas de Fonatur

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la protección como reservas naturales de 16 mil hectáreas propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) distribuidas en seis entidades del país.

Se trata de terrenos que comprenden 66.80 hectáreas en Baja California, 8 mil 64.69 hectáreas en Baja California Sur, 981.71 hectáreas en Guerrero, 5 mil 263.18 hectáreas en Oaxaca, 115.79 hectáreas en en Quintana Roo y mil 921.87 en en Sinaloa.

Javier May, titular del Fonatur, explicó que el objetivo de este decreto es no permitir que se sigan desarrollando complejos turísticos que no benefician en nada al pueblo.

“Las playas de México son de todas y de todos los mexicanos y los bienes públicos deben fortalecer el medio ambiente y sobre todo devolver el sentido humano a la práctica turística”, dijo.

“Por eso ahora estamos erradicando el turismo depredador para pasar a un turismo responsable con el medio ambiente y dimensión social”.

El presidente López Obrador dijo que uno de los propósitos de esta decisión es proteger la flora y la fauna presente en estos lugares, así como garantizar que la población general pueda disfrutar de estos espacios que durante el periodo neoliberal eran privatizados.

“El propósito principal es proteger la flora, la fauna, especies en vías de extinción. Lo segundo es que la población puede disfrutar de estos espacios, ya saben ustedes como en el periodo neoliberal se fueron privatizando las playas y la gente no tiene la posibilidad de disfrutar el mar”, afirmó el mandatario.

