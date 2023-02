Diputados se reúnen con titular de Sedena; les dice que aún no hay sanciones por hackeo

Los diputados de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja se reunieron este miércoles con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, quien afirmó que aún no hay sanciones por el hackeo que sufrió la dependencia.

“Aún no. Nos dijo que la investigación sigue en proceso y se comprometió que en el momento que tengan un veredicto sobre la investigación nos los van a compartir, pero que en este momento él no está enfrente de esas investigaciones, que lo está viendo justicia militar y se maneja como ente independiente (de la Sedena)”, comentó el legislador Sergio Barrera.

El diputado por Movimiento Ciudadano señaló que el secretario de Estado les explicó que en el hackeo que sufrieron el año pasado por parte del grupo llamado Guacamaya no se comprometió información “delicada” de la Sedena, pues ese tipo de datos los tienen “en otro lado, donde no hay acceso a internet”.

“Nos dijo que afortunadamente no se comprometió información que pusiera en riesgo la seguridad nacional. Ellos, como le llaman, se vulneró un segundo nivel, es decir, no se sustrajo información que fuera sensible y que era tema más de recolección y centralización, entre dependencia internas”, mencionó.

En el encuentro que se realizó en el Campo Militar Número 1, los legisladores acordaron con el secretario que antes de que se discuta alguna reforma que tenga que ver con la Sedena, se reunirá con los diputados para revisarlas con anticipación.

“Para tener un análisis más profundo”, señaló el diputado Sergio Barrera.

Desde octubre, la Comisión de la Defensa Nacional propuso citar a comparecer al secretario Luis Cresencio Sandoval para hablar sobre el hackeo que sufrió la Sedena; sin embargo, el funcionario no aceptó y hasta ahora se concretó la reunión.

