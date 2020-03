AMLO pedirá investigar a empresa fundada por Romo, pero insiste: ‘es gente de bien’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pedirá a las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de la Función Pública (SFP) que investiguen a la empresa Enerall, fundada en 2007 por el actual jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

“Vamos a pedirle a la Secretaría del Medio Ambiente que haga la investigación y también a la Secretaría de la Función Pública… no hay impunidad. Aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo y otros servidores públicos ingresan al gobierno, no pueden ya tener vínculos con empresas”, dijo durante su conferencia mañanera.

Esto luego de que una investigación periodística, ha obtenido concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán.

El presidente salió en defensa de su jefe de gabinete y lo definió como “gente de bien”; asimismo reiteró que en su gobierno no existe la impunidad, pero descartó de antemano que haya conflictos de intereses en su gabinete: “Cuando Alfonso Romo y otros servidores públicos ingresan al Gobierno, no pueden ya tener vínculos con empresas. No hay problema de conflicto de intereses porque no está admitido”.

López Obrador también criticó el mencionado reportaje, ya que relacionó ese trabajo periodístico con una supuesta campaña de los “conservadores” en contra de su gobierno. También reprochó que los medios de comunicación no investigaran casos similares en los gobiernos anteriores.

“Lo estimo mucho, lo considero una gente de bien (…) Le agradezco mucho a Alfonso Romo. Eso es lo que le da mucho coraje a los conservadores. Cómo un empresario decide, en los tiempos en que nosotros estábamos marginados completamente, apoyarnos. Les molesta mucho eso. Ahora varios medios de comunicación se unen (en su contra)”, expresó el mandatario en Palacio Nacional.

De acuerdo con la investigación periodística, esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43%; y durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental, entre otros señalamientos.

Según la investigación, llevada a cabo por CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univisión, Vice en Español y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), también apunta que en noviembre de 2018, antes de asumir su actual cargo, Romo abandonó la empresa, aunque quedó vinculada a familiares suyos.

