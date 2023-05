AMLO pide a senador Armenta no convertir en ‘mártir’ a ministra Piña 

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al senador Alejandro Armenta que no denuncie a la ministra presidenta Norma Piña por las supuestas amenazas que le hizo a través de un chat de WhatsApp.

Ayer, el morenista dijo que procedería penalmente contra Norma Piña, luego de que ella reconociera como verdaderos los mensajes enviados por WhatsApp y descartara que fueron advertencias.

“Yo le aconsejaría, con todo respeto al senador Armenta, que no presentará ninguna denuncia porque va a convertir en mártir a la presidenta de la Corte”, dijo este viernes el mandatario federal.

En conferencia de prensa, López Obrador reconoció que para que la ministra presidenta responda por sus actos tendría que someterse a un juicio político en el Congreso.

No obstante, al no contar con una mayoría calificada la demanda no procedería.

“¿Qué se hace en contra de un ministro si tiene fuero constitucional? Se tiene que ir al Congreso y se necesita una mayoría calificada y no se tiene porque el PRI y el PAN se unen, entonces para qué”, comentó.

“Lo mejor es que haya debate que no había antes, la plaza pública, eso es lo mejor y entonces el tribunal popular es el que pone a cada quien en su sitio”, añadió.

