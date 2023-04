Senado pide a Inai no confundir a la población: el Instituto sigue funcionando

Luego de que los comisionados del Inai protestaron en redes sociales porque su pleno no puede sesionar por la falta de quórum, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, les pidió no confundir a la población, ya que el organismo no está en “inacción” y afirmó que pueden continuar atendiendo las solicitudes de información.

“Creo que debe ser muy puntual el Inai para explicar qué sí pueden hacer y qué no, y no confundir a la población señalando que está en inacción el Inai. El Inai no está en inacción. El el órgano directivo es el que no está completo, pero hay funciones y facultades de su propio reglamento que les permiten atender las solicitudes de información. Las solicitudes de información se pueden atender”, mencionó el morenista.

En conferencia, el legislador mencionó que el cumplimiento al acceso a la información no depende de los comisionados, pues aseveró que ese es un aspecto técnico que puede cumplirse sin ningún problema.

Lee: Inai se queda sin quórum ante omisión de Senado para nombrar comisionados

Alejandro Armenta explicó que al no haber dictamen para nombrar a los comisionados, no se puede someter a votación en el pleno de la Cámara algo que no se tiene y aseveró que en cuanto esté la propuesta se someterá a votación.

“Eso jurídicamente para nosotros es un argumento ante un juez. No podemos materializar lo imposible, porque no tenemos técnicamente los elementos. No nos negamos, yo no me niego; por ningún motivo nos negamos a cumplir la ley. Necesitamos los elementos para ello”, mencionó.

El artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública establece que el pleno del Inai deberá estar conformado por siete comisionados y que las sesiones que realice serán válidas con la asistencia de por lo menos cinco de ellos, incluyendo al comisionado presidente. Sin embargo, de momento solo hay cuatro, ya que los senadores no han nombrado a los tres comisionados faltantes.

El martes pasado, la jueza Celina Angélica Quintero Rico, titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, llamó a los senadores a nombrar a los tres comisionados faltantes y advirtió que de seguir el incumplimiento, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) serán multados con 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 10 mil 374 pesos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado