Cada que se necesite habrá mitin, afirma AMLO; reprueba quema de figura de Norma Piña

Tras el mitin que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, el mandatario señaló que “cada vez que se necesite” los realizará.

“Sí, cada vez que se necesite, porque es con el pueblo con el que se puede avanzar. No debe haber divorcio entre pueblo y gobierno cuando se busca transformar, eso es la democracia”, señaló el mandatario al ser cuestionado si seguirán estas manifestaciones en su conferencia matutina de este lunes, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Además, agradeció a las personas que asistieron a este encuentro y a quienes estuvieron pendientes, y señaló que el “pueblo es mucha pieza” al señalar que es “valiosísimo” el grado de conciencia adquirido por los mexicanos.

“Participaron con su solidaridad. Lo cierto es que no se puede llevar a cabo una transformación si no se cuenta con el apoyo del pueblo, porque una transformación significa hacer a un lado los privilegios de las minoría, acabar con los privilegios de las minorías, desterrar la corrupción y esto genera una oposición”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo.

Sobre la quema de una figura de la ministra Norma Piña tras el mitin en el Zócalo, el presidente lo condenó y pidió que no pase, pues dijo que no se deben llevar a cabo este tipo de actos y hay otras formas de protestar sin llegar a extremos.

“(Lo) condeno. No hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos; además, nosotros no somos iguales a los conservadores. Ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer , y nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos. Este es un movimiento que es pacifico”, declaró.

En ese momento, López Obrador se enteró que en el mitin del pasado 26 de febrero, en defensa del INE, también fue quemada una figura suya, lo que tomó con ironía e igual dijo que esas expresiones no deben tener lugar.

Aconseja a EU que jóvenes se queden más tiempo en casa

Al hablar sobre la reunión que mantuvo ayer con 12 legisladores de Estados Unidos, el mandatario comentó que se tocaron varios temas, como migración, seguridad y cooperación para el desarrollo.

“Nos reunimos ayer con 12 legisladores de Estados Unidos; la mayoría, senadores de los dos partidos, Demócrata y Republicano, y representantes de los dos partidos. Tocamos varios asuntos: migración, cooperación para el desarrollo, seguridad y fue muy buena la reunión respetuosa. Se llegaron a acuerdos para continuar trabajando de manera conjunta con respeto a nuestra soberanía”, dijo el mandatario.

Comentó que la reunión se dio en un marco de entendimiento donde existe cooperación en el tema de seguridad, normada para que no puedan introducirse agentes de Estados Unidos sin el conocimiento del gobierno mexicano.

López Obrador agregó que sobre el tema de fentanilo no se habló en esta reunión, pero dijo que se planteó que México cuida que no se incremente el consumo de drogas en su territorio y que propuso que Estados Unidos busque que sus jóvenes no abandonen el hogar en la adolescencia, pues dijo que es en esta edad cuando se consume esta droga.

“Que ellos busquen la forma en que los jóvenes en Estados Unidos no abandonen el hogar en la adolescencia, porque allá apenas van creciendo y ya tienen que salirse de la familia. Mi planteamiento es que procuren mantenerlos más tiempo en la casa y que en lugar de irse a los 18 años, se vayan a los 21. Esta crisis de fentanilo está afectando a jóvenes de 18 a 25 años”, mencionó el presidente.

