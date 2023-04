AMLO pide a senadores desaparecer el Inai y que la ASF asuma las funciones de transparencia

Tras el conflicto que se vivió ayer en el Senado por el nombramiento de un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a legisladores de Morena desaparecer el organismo autónomo y que sea la Auditoria Superior de la Federación (ASF) quien asuma las funciones de transparencia.

Ayer los senadores de Morena rechazaron elegir a un comisionado de este instituto, a lo que el mandatario federal comentó que se debe entender que son dos proyectos distintos, pues mientras el “bloque conservador” tiene un proyecto, su gobierno y los morenistas sostienen que debe desaparecer el organismo autónomo, ya que no sirve.

“Nosotros sostenemos que ese instituto de la transparencia no sirve para nada. Lo crearon para simular que se combatía la corrupción cuando nunca hicieron nada para combatir la corrupción. ¿Cuándo ha habido más corrupción en México?”, señaló el mandatario federal.

En su reaparición en conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador pidió a los senadores de su partido que desaparezcan el Inai y que sea la ASF, la cual depende de la Cámara de Diputados, quien se encargue de las funciones del Instituto, como la transparencia de información pública.

“Les diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese Instituto, les diría que coincidimos y que no titubeen, que se trata de defender los bienes del pueblo, que reformen esa Institución, mejor dicho que la desaparezcan y que esa función se la encarguen a la ASF y que se ahorren mil millones de pesos, que no sigan el derroche ni los gastos superfluos ni los privilegios”, declaró.

Ayer los senadores de la oposición —PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural— afirmaron que tendrán tomada la tribuna del Senado hasta que se elija a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), de los tres que le hacen falta.

