AMLO pide a sus simpatizantes no caer en provocaciones de los conservadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este martes para que sus simpatizantes no caigan en provocaciones, a la par que pidió una moderación en sus reclamos a los conservadores para que no se traduzca en violencia.

El mandatario federal refrendó su respaldo a los simpatizantes de su movimiento que tienen un plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y afirmó que es más la gente que desea una reforma al Poder Judicial.

“No, es que en una lucha lo más importante es la no violencia, no caer en provocaciones, sólo usan la violencia quienes no tienen la razón, esos actos tienen que ver con la desesperación, con no defender causas justas, sino querer imponerse por la fuerza, entonces hay que seguir luchando.

“Decirles que, ánimo, no están solos, hay mucha gente que quiere que se reforme el Poder Judicial, que ellos no caigan en provocaciones y que mantengan su resistencia pacífica, que se manifiesten sin violencia, y diría, sin violencia verbal”, sostuvo.

Ayer, López Obrador lamentó la confrontación que se registró ayer afuera de la Corte donde un plantón en contra de los ministros fue retirado por la fuerza.

El domingo, ciudadanos, encabezados por José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Zedillo, marcharon para defender a la Corte y se enfrentaron con simpatizantes de Morena quienes mantenían carpas y lonas en contra del Poder Judicial.

Al respecto, López Obrador consideró este martes que los integrantes de la marcha actuaron con prepotencia y autoritarismo.

“Si no se tuviese el apoyo del pueblo, si la gente no respondiera, no habría tampoco que reclamarle nada al pueblo, sino plantearnos qué estamos haciendo mal, por qué no conectamos, convencemos, persuadimos qué está pasando, no echarle la culpa a la gente, los dirigentes a veces no hacen bien las cosas”, dijo.

