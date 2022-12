AMLO podría vetar Plan B electoral si no se corrige transferencia de votos entre partidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de vetar el Plan B electoral que aprobó el Senado de la República si la Cámara de Diputados no corrige lo correspondiente a la transferencia de votos entre partidos, un tema que revivió el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo y fue calificado como la “cláusula de vida eterna”.

Con 58 votos a favor y 49 en contra el Senado aprobó la reserva presentada por el senador del Partido Verde, Israel Zamora, que incluye reconocer el derecho de los partidos políticos para promover candidaturas comunes, un hecho que ha sido calificado por la oposición como transferencia de votos para dar vida artificial a partidos políticos.

Cuestionado sobre este tema en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador comentó que no había visto la versión final de la iniciativa aprobada, a lo que los reporteros le aclararon que sí se añadió, y el presidente apuntó: “si en la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal, (va) para atrás. Que ellos lo debatan y que se defiendan siempre los principios”.

Después se le cuestionó que si podría vetar la iniciativa aprobada, a lo que respondió que sí. “Si lo considero la puedo vetar, si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes. Lo que nos importan son los principios. Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear, es principios”.

“Si no lo mejoran en la Cámara (de Diputados) y me pasan a mí esto y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, la veto, aunque se invalide todo. Por encima de los principios, nada. No es posible de ninguna manera hacer algo encubierto, o que dé la impresión de que se está actuando de manera tramposa, eso tiene que ver con el bloque conservador, esos son muy falsarios y cretinos”, lanzó.

Luego de la aprobación del Senado, que fue la cámara revisora, el Plan B electoral para hacer modificaciones al INE, regresará a la Cámara de Diputados. El periodo ordinario de sesiones concluye este 15 de diciembre, por lo que se espera que la iniciativa sea tramitada en fast track, de lo contrario sería necesario abrir un periodo extraordinario de sesiones.

