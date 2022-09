AMLO revela celebración de Biden por comercio bilateral histórico

El presidente estadounidense Joe Biden envió una carta a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la cual celebró que el comercio entre los dos países se encuentra en niveles récord.

En un discurso por su Cuarto Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, López Obrador reveló un fragmento de la misiva de Biden, a quien llamó su “amigo”.

“El comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384,000 millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico”, escribió Biden.

El mandatario mexicano destacó que el país se ha convertido en uno de los que tiene más atractivo para invertir y eso se ha reflejado que por dos años se han logrado niveles sin igual.

Refirió que en el primer semestre de este año, la inversión extranjera creció 12% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En específico con Estados Unidos, el presidente afirmó que están trabajando juntos con respeto a las soberanías y con una política de buena vecindad.

Ya no gobierna la oligarquía, expresa AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su cuarto informe anual de Gobierno, en el Palacio Nacional. Foto: Mario Guzmán / EFE.

El titular del Ejecutivo presumió que su administración ha representado un cambio con respecto a los sexenios anteriores con un gobierno democrático.

“En México ya no domina la oligarquía, sino existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres, la corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie, se acabaron los privilegios fiscales, no hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez, viven en la justa medianía, como lo recomendaba el presidente Benito Juárez”, afirmó López Obrador.

“México está recuperando su prestigio en el mundo, el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos; el aumento al salario, el reparto de utilidades y los programas para el bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios par la distribución más justa de la riqueza”.

Sobre esto último, el mandatario resaltó el otorgamiento de la pensión de adultos, los apoyos a discapacitados y las becas a estudiantes de familias pobres.

Asimismo, destacó que el peso no se ha devaluado y que han aumentado las reservas del Banco de México en 14%.

Minutos antes, el presidente había estimado que gracias al plan de cero corrupción, la cancelación de condonaciones fiscales, el combate al huachicoleo, al ahorro en obras y al plan de austeridad para terminar con los lujos en el gobierno, se contaron con 2.4 billones de pesos extra sin aumentar impuestos, subir los precios de los combustibles ni endeudar al país.

‘Ahora poseo más aplomo y serenidad’

Hacia el cierre de su discurso, López Obrador dijo tener más serenidad y amor al pueblo, y piensa que triunfará la Cuarta Transformación del país, como llama él a su gobierno.

“Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes, ha crecido aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo”, manifestó.

“Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la Cuarta Transformación de México y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las consciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político”, agregó.

