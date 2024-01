AMLO se disculpa con diputada trans de Morena; estrena cuenta en TikTok

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se disculpó con la diputada transgénero de Morena, Salma Luévano, luego de que ayer la llamó “señor vestido de mujer”, comentario considerado transfóbico.

El mandatario federal ofreció dicha disculpa al tiempo que informó que ya estrenó su cuenta de TikTok, donde, dijo, busca tener mayor comunicación con los jóvenes.

“Quiero iniciar ofreciendo una disculpa en esa red (en TikTok) a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé que era un hombre vestido de mujer y la gente debe de asumirse como cualquier persona que se identifique; si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad y enviarle un abrazo a esta compañera, así empezamos con el TikTok”, expresó López Obrador.

Ayer, el presidente, al responder a críticas sobre un presunto rechazo a una diputada trans de su partido, Salma Luévano, por un video en el que ella lo saludaba con un beso y él parecía alejarse, se refirió a ella como “un señor vestido de mujer”.

“Ayer (domingo) López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan”, dijo el lunes durante su rueda de prensa, por lo que fue criticado por distintos sectores.

Tras la disculpa ofrecida este martes por el presidente, la diputada Salma Luévano, resaltó tal hecho, ya que para ella, eso visibiliza una lucha que ha tomado décadas, de acuerdo a su posteo en la red social X, antes Twitter.

“Hoy el presidente @lopezobrador_ me ofreció una disculpa por malgeneralizarme. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión. Ahora a esperar a que me reciba el presidente @JesusRCuevas”, posteó.

El TikTok de AMLO

López Obrador también informó que con su nueva cuenta en TikTok podrá estar presente en una red que le agrada mucho a los jóvenes.

“Pero antes quiero dar a conocer a todos, porque se transmite esta mañanera a veces, subo videos en la redes, me comunico con muchos ciudadanos, personas, y no había podido estar presente en una red que la ven bastante los jóvenes, TikTok. Como no hablo de corrido, no había querido yo estar en esa red (TikTok), entonces ya voy a estar en TikTok”, explicó.

El mandatario ha subido hasta el momento cuatro videos en dicha cuenta; no sigue a nadie por el momento y ya tiene 173 seguidores, y 473 me gusta.

