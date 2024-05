Llegan dos documentales imperdibles: ‘Fuego interior’, de Werner Herzog, y ‘Let It Be’, de The Beatles

Esta semana los documentales llegan a las pantallas no solo del cine, sino también del streaming. Y lo hacen con un tono celebratorio. Por un lado, estrena en salas Fuego interior, réquiem para Katia y Maurice Krafft, documental de Werner Herzog que celebra el legado de los vulcanólogos que murieron juntos captando el poder de los volcanes. Por otro, estrena en Disney + la versión remasterizada de Let It Be (1970), de Michael Lindsay-Hogg, quien en una breve charla con Peter Jackson sobre este lanzamiento habla de la esperanza de que se le pueda considerar en su justa medida como el documento histórico que es sobre The Beatles.

‘Fuego interior’

Werner Herzog, quien desde su obra de ficción setentera se ha interesado por personajes singulares, marginados o excepcionales (Aguirre, la ira de dios, Fitzcarraldo o su relectura de Nosferatu lo comprueban), ha dedicado los últimos años de su carrera a realizar documentales excepcionales. Es el caso de Fuego interior: réquiem para Katia y Maurice Krafft (Suiza-Reino Unido-Estados Unidos-Francia, 2022), un filme elaborado en su mayor parte con las propias imágenes captadas por Maurice en su cámara de 16mm. Herzog, quien es narrador, guionista y editor del documental, resalta el legado gráfico de estos vulcanólogos cuya intención primaria era estudiar las erupciones pero que dejaron la ciencia para convertirse en artistas. El trabajo visual que recogieron es de una belleza apocalíptica que resulta sobrecogedora. Los Krafft, explica Herzog en algún momento de su narración, captaron la monumentalidad de una erupción como nunca antes se había hecho.

El hilo conductor del relato, que lleva a un gran flashback, es la erupción del Monte Unzen en la isla de Kyushu, en Japón. Fue la última erupción a la que acudió la pareja, que falleció el 3 de junio de 1991, solo 5 días después de su llegada, consumida por el propio fuego que los cautivaba y del que habían escapado apenas por una fracción en al menos dos ocasiones. Herzog no se propone hacer una biografía de la pareja, sino puntualizar en la forma como trasladó la emoción que sentía por tratar de entender estos fenómenos naturales inexpugnables en las imágenes sobre la arrolladora fuerza de la naturaleza. Herzog mira la excepcionalidad de los Krafft sin esconder su admiración ni su deseo de haberlos podido acompañar aunque fuera una vez en su impetuosa persecución de erupciones.

El cineasta alemán no solo resalta la transformación de la vocación científica en artística, sino también en las desgracias evitables que cambiaron para siempre el enfoque del trabajo de Katia y Maurice. Fuego interior es un réquiem celebratorio de fortaleza innegable, es una elegía que explora la evolución de sus personajes, estos héroes excepcionales, tan cerca del cielo como del infierno, a los que tanto admira Herzog y que han poblado su filmografía. Herzog imprime gran importancia a la musicalización de este documental de brillante fortaleza visual en su iridiscente muestrario de increíbles tonalidades rojizas en medio de ríos de lava y explosiones avasallantes. Se escucha el que quizá sea el réquiem más popular, el del francés Gabriel Faurè, así como el de Verdi e incluso las canciones “Tú lo decidiste” y “Es demasiado tarde”, de Ana Gabriel, de quien ya había utilizado un tema en Fireball. Por cierto, en Hacia el infierno ya había abordado el tema de los volcanes.

‘Let It Be’

Disney+ tiene en su catálogo Let It Be, el documental estrenado en mayo de 1970 que daba cuenta del intento de Paul, John, George y Ringo por tratar de reencontrarse como grupo mientras grababan un nuevo disco, el que al final fue el décimo segundo de su discografía y el último como The Beatles. Filmado en enero de 1969, el director Michael Lindsay-Hogg tenía en mente llegar a un concierto en el desierto como gran final para su película, pero los desaguisados entre los miembros de la banda se volvieron insuperables y hubo que terminarlo por presión del estudio. Aunque ganó un Oscar por la música, la película no tuvo un recibimiento apropiado. En una charla entre Michael y Peter Jackson, que se puede ver como prólogo de Let It Be, Michael habla de la esperanza que tiene por que al fin el documental pueda ser visto en su justa medida.

La versión ha sido remasterizada a partir del negativo original por el equipo de Jackson, quien en 2021 estrenó Get Back (título de trabajo de Let It Be), serie documental dividida en tres episodios que trabajó con las filmaciones no utilizadas por Lindsay-Hogg en su mes dedicado a The Beatles. Para quienes no habían tenido oportunidad de ver el documental, podrá ser un gran descubrimiento sobre las tensiones que se percibían entre los miembros del Cuarteto de Liverpool. Es aquí donde se puede escuchar su cover de “Bésame mucho” y es aquí donde aparece la mítica escena del concierto en la azotea con la llegada de la policía para desconectar los bafles.

*Javier Pérez hace reportaje, crónica y entrevista, así como crítica de cine y cobertura de temas culturales. Dirige ForoFoco. Nadie quiere acompañarlo al cine: no para de comer palomitas ni de hablar de otra cosa.

