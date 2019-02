Corrupción en CFE y otros 9 puntos de la ‘mañanera’ de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se limpiará la corrupción en la CFE y dio una sugerencia para el régimen político de Estados Unidos. Esto es lo más destacado de su conferencia de prensa “mañanera”.

Ocupado en atender la violencia

Ante ataques y asesinatos de funcionarios y policías locales, el presidente aseguró que le preocupa la violencia y está ocupado en atenderla junto con su equipo todos los días.

Sin dar mayor detalle, comentó que se está diseñando una “acción” en 17 regiones del país, las cuales concentran 35% de los delitos de mayor impacto.

“Empezamos ya ayer en Tijuana porque se desató la violencia, pero también en otros estados y regiones”, indicó.

PUBLICIDAD

El mandatario agregó que también está pendiente para que ninguna corporación del Estado de dedique a delinquir.

“Ya el Estado no va a formar parte de la delincuencia”, expresó.

Asimismo, señaló que si bien en el gobierno se terminaron las escoltas personales, sí se puede brindar protección a quienes padecen de acoso y amenazas.

Más recursos para Pemex

Tras destacar el aniversario de la Constitución de 1917, la cual estableció que el petróleo es de la nación, el Ejecutivo adelantó que esta semana anunciará medidas extraordinarias para aliviar la carga fiscal de Pemex.

En su conferencia de prensa “mañanera”, el mandatario advirtió que Pemex llegó a ser una de las empresas que más impuestos pagaba a nivel mundial, por lo que ahora se le van a dejar recursos para invertir.

“Vamos a buscar homogeinizar, estandarizar, que Pemex tenga el mismo trato que tienen otras empresas extranjeras en cuanto al pago de impuestos y derechos, porque Pemex ha sido muy castigada por la Hacienda pública, llegó a ser la que financiada el 40% del presupuesto nacional”, indicó.

No te pierdas más detalles: Gobierno reducirá carga fiscal a Pemex, adelanta AMLO

Fortalecimiento de CFE

El presidente señaló que así como se busca fortalecer a Pemex, se apoyará también a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) luego de que los gobiernos pasados impulsaron la privatización del sector.

“Éramos autosuficientes, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía que consumimos. Ahora se compra la mitad de la energía eléctrica que consumidos a precios elevadísimos, se está pagando muy caro por la energía eléctrica”, acusó.

En el mismo sentido, López Obrador advirtió que se abandonaron las 60 centrales hidroeléctricas del país, por lo que actualmente no trabajan a toda su capacidad, pese a ser una energía limpia y barata.

“¿Y qué hicieron? Dieron las facilidades para producir energía eléctrica con gas, que nos generó una gran dependencia y, desde luego, más costos, muchos más costos”, afirmó.

El mandatario indicó que Manuel Bartlett, director de la empresa pública, le reportó que un “porcentaje importante” del presupuesto de 500,000 millones de pesos de CFE se destina para comprar combustible y generar energía eléctrica, y en esa transacción en la cual hay corrupción.

“En la compra del combustible hay corrupción, estamos hablando de 100 mil, 150 mil millones de pesos de compra de combustible”, alertó.

Tras asegurar que hay recursos suficientes para impulsar la industria eléctrica, señaló que si se evita la corrupción, se liberarán más fondos.

Por otro lado, garantizó que los contratos que firmaron gobiernos pasados con empresas eléctricas se van a respetar, pero ya no se otorgarán más.

Te interesa: Regulador eléctrico cancela la cuarta subasta eléctrica

“No vamos nosotros a modificar contratos que se establecieron, pero ya no podemos seguir con la misma política de seguir dejando a la Comisión Federal de Electricidad como aval, sin recibir lo que le corresponde”, mencionó.

Señala a Calderón y Zedillo

Tras haber criticado ayer que expresidentes han entrado a consejos de administración de empresas privadas al término de sus sexenios y luego de que Felipe Calderón defendió la legalidad de su participación en la compañía eléctrica Avangrid, López Obrador insistió en que deben acabarse esas prácticas pues no son éticas.

A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo descartó debatir con Calderón e indicó que ayer no sólo estaba pensando en él, sino también a Ernesto Zedillo.

“Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Se rescata a los bancos con el Fobaproa y también trabaja en uno de los bancos rescatados”, afirmó.

Lee más: AMLO señala también a Zedillo por irse a empresas privadas tras su sexenio

Sugerencia política para Estados Unidos

Cuestionado por nuevas críticas de Donald Trump hacia México, López Obrador mencionó que será respetuoso e hizo ver que el país vecino ya inició el proceso para la reelección presidencial.

En ese sentido, al asumirse no como presidente de México, sino como ciudadano y politólogo, sugirió que sería adecuado que Estados Unidos y otros países que tienen una duración de gobierno de cuatro años, amplíen sus periodos.

“Política es tiempo, yo considero que un periodo de cuatro años, aunque se permita la reelección, no es lo mejor, porque se gana en el primer periodo y como viene pronto la reelección, no hay estabilidad suficiente, no deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos con lo electoral”, planteó.

El mandatario recordó que alguna vez en México se tenían periodos de gobierno de cuatro años, pero después se resolvió que fueran de seis, sin reelección.

Tras ello, reiteró que no responderá a críticas que tienen que ver con lógicas electorales de otros países.

“Si por razones electorales se nos quiere involucrar, desde ahora lo anticipo, no vamos nosotros a responder ningún cuestionamiento que se dé en el marco de la política interna con fines electorales en Estados Unidos o en cualquier otro país”, dijo.

Crecimiento sin corrupción

Al ser interrogado sobre si mantiene su previsión de 2% de crecimiento económico para este año en el país, el político tabasqueño respondió que sí porque no habrá corrupción, problema que “moderadamente” se calcula que es del tamaño del 2% del PIB.

“Si bajamos la corrupción, se va a impulsar el crecimiento”, comentó para luego destacar que los programas sociales de su administración buscan reactivar la economía desde abajo, con las pequeñas empresas.

Aunado a esto, agregó, también se dan facilidades a la inversión con grandes proyectos como el Tren Maya, la nueva refinería y el desarrollo del Istmo.

“Vamos bien, entonces sí pienso que les va a fallar el pronóstico del 2%, pero vamos a ver, ojalá y se equivoquen ellos”, expresó.

Sin protección ni persecución en sindicatos

Cuestionado sobre su postura sobre el líder del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, demandado en múltiples ocasiones por quedarse con recursos millonarios del gremio, López Obrador insistó en que no protegerá a líderes sindicales, pero tampoco habrá persecuciones.

“No queremos actuar de manera espectacular, pero no vamos a dejar de insistir en la democratización de la vida pblica de México en general, democracia electoral, democracia en los sindicatos, democracia en las universidades”, dijo.

Añadió que con se impulsarán elecciones libres, con voto secreto en los sindicatos, para que sean los trabajadores los que elijan a sus representantes, y recordó que ya está ya en el Congreso una iniciativa para fortalecer la democracia sindical.

Estancias infantiles, con nexos del PAN

Ante diversas protestas que ha habido por el recorte de fondos para el programa de estancias infantiles, el presidente dijo que su administración lo está revisando, en primer lugar porque desconocen las condiciones en las que estaban los niños y no quieren tener problemas.

“Tengo en la cabeza que por un programa parecido sucedió lo del ABC”, dijo en referencia al incendio en la guardería ABC, donde murieron por un incendio 49 niños en 2009.

En segundo lugar, agregó, se detectó que en el programa hay una participación del Partido Acción Nacional (PAN); incluso, la senadora panista Josefina Vázquez Mota salió en defensa del plan, comentó el mandatario.

Por ello, se buscará ayudar a las familia, sobre todo a las madres solteras, con mecanismos de entrega directa de recursos y no con una intermediación, que es como funciona el plan de estancias infantiles que era operado por la antigua Sedesol.

No más dinero para ONGs

Al mencionar a Josefina Vázquez Mota, López Obrador recordó que la panista fue señalada por recibir millones de pesos vía una organización que tenía de defensa de migrantes en Estados Unidos.

En este sentido y al ser cuestionado por protestas de organizaciones campesinas, el presidente insistió en que el dinero de programas sociales ya no será entregado a intermediarios.

“Nos amenazan que van a tomar las oficinas, que tomen todas las oficinas, pero no vamos a ceder”, advirtió.

Añadió que se garantizará el derecho a disentir, a manifestarse, a criticar y a tener audiencia, pero los recursos sólo se entregarán de forma directo a beneficiarios.

“Las puertas están abiertas, se dialoga, pero no va a haber dinero para las organizacines sociales ni de la sociedad civil”, reiteró.

Postura hacia Venezuela, sin cambios

El mandatario afirmó que la postura de la política exterior hacia Venezuela no cambiará, pese a que más países han dado su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino.

“Es nuestra política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ahora sí que no es con nosotros, es con la Constitución, es el artículo 89 de la Constitución, no nos podemos mover de eso”, señaló.

Añadió que apoya el respeto a los derechos humanos y que lo mejor es buscar una solución pacífica en el conflicto de ese país.

“Hay que buscar que haya una solución pacífica, sin violencia, o sea, hay que equilibrar entre la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y los derechos humanos, es la mezcla de todos estos criterios los que nos llevan a actuar como lo estamos haciendo”, apuntó.

Te recomendamos: