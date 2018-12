AMLO sugiere 100,000 pesos para altos funcionarios, ¿cuánto ganan hoy?

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de su partido, Morena, de la mano de aliados, insisten en que debe haber un recorte a los salarios de los altos funcionarios para hacer cumplir la Constitución, políticos de oposición, funcionarios del Poder Judicial y de organismos autónomos rechazan la medida.

El nuevo mandatario advirtió hoy que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los funcionarios mejor pagados en el mundo, sólo por debajo del presidente de Estados Unidos.

“Dicen que no es cierto que ganen 600,000 pesos mensuales los ministros. Tengo la información, es cosa de verla en el presupuesto, son 7 millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas. Pero si no son 600,000, son 500,000 y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más que el presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte, y hay datos sobre esto”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

En el mismo tono, planteó que si él recibirá un salario de 108,000 pesos mensuales, otros altos funcionarios podrían recibir uno de 100,000 pesos.

“Lo que estamos haciendo es cortando el copete, pero los servidores públicos van a tener un sueldo justo y, además, los de abajo van a recibir aumentos; o sea, se reduce arriba y se aumenta abajo.

“Entonces, un diputado, un senador, un ministro de la Corte, un consejero del INE, un consejero del Instituto de la transparencia, etcétera, etcétera, etcétera, van a recibir alrededor de 100,000 pesos mensuales, eso es lo que gana un investigador con doctorado, maestro de tiempo completo y, al mismo tiempo, investigador en una universidad pública o privada”, sostuvo López Obrador.

En contra de la medida, senadores de oposición y la CNDH interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, tras lo cual el ministro de la Corte Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión.

Aunado a esto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación realizó ayer un pronunciamiento contra la reducción de salarios y otras medidas, como la rotación de localidad.

¿Cuánto ganan los altos funcionarios?

Los ministros de la Suprema Corte tienen diferentes sueldos, ya que ganan menos los que llegaron al órgano después de 2009, cuando se puso en la Constitución que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República.

Los ministros que más ganan tuvieron en este 2018 una remuneración neta mensual de 269,215 pesos, mientras que los que tienen menor salario reciben 159,282 pesos netos al mes. A esto se le suman aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones, entre ellas un “pago por riesgo” de 554,595 y 523,860 pesos, según el salario que tengan.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, tiene un sueldo bruto mensual de 198,641.60 pesos.

En tanto, un senador cobra al mes 105,000 pesos netos y un diputado federal, 74,672.32 pesos netos mensuales; en ambos casos, las percepciones crecen varias decenas de miles de pesos gracias a apoyos por asistencia legislativa y atención ciudadana.