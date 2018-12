Jueces niegan ganar 600,000 pesos; acusan ‘intromisión’ por recorte

Jueces y magistrados rechazaron ganar más de 600,000 pesos al mes y denunciaron un intento de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para vulnerar su independencia al querer reducirles sus salarios.

Con un pronunciamiento de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, el gremio rechazó el recorte salarial que conlleva la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena para reglamentar que ningún funcionario puede ganar más que el titular del Ejecutivo.

El magistrado Luis Vega, presidente de la asociación y quien leyó el pronunciamiento en las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, acusó que los juzgadores están siendo víctimas de una “intromisión indebida” que mina la división de Poderes.

“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600,000 pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, afirmó Vega.

El magistrado destacó que son juzgadores de carrera que se han formado durante muchos años de servicio, capacitación constante y diversos concursos de oposición, con el objetivo de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

“La irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino sólo una de las diversas garantías de independencia de la judicatura, reconocida no sólo en la propia Constitución, sino también por las Convenciones y Tratados Internacionales que el Estado Mexicano no solo ha firmado sino ratificado y se ha comprometido a cumplirlos a cabalidad”, indicó.

Advirtió que hay un riesgo al “mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que solo buscan el beneficio personal”, ya que éstas buscan “debilitar de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”.

Vega llamó al diálogo y al entendimiento entre Poderes para beneficio del país.

“Lo que se requiere no es el enfrentamiento ni los señalamientos. Lo que proponemos, es el diálogo, la coordinación y el entendimiento entre Poderes dentro del marco de competencias exclusivas, autónomas e independientes creado por la Constitución para cada uno de los órganos del Poder Público. El pueblo merece y exige actuar dentro del Estado de Derecho”, dijo.

Casi al mismo tiempo que se leyó el pronunciamiento, la Suprema Corte de Justicia publicó en Twitter un mensaje para rechazar también que en el Poder Judicial haya personas que ganen 600,000 pesos al mes, como ha asegurado el presidente López Obrador.

Se reitera que es falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales. Consulta aquí la información real que cada año, de manera transparente, se publica en el DOF. https://t.co/78c7DRjjWL — Suprema Corte (@SCJN) December 10, 2018

En el enlace indicado se encuentra el manual que estipuló las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación para 2018; en ella, se muestra que un ministro de la Corte tuvo un salario mensual neto de hasta 269,215 pesos y también recibió una “prima de riesgo” de 554,595 pesos y otros 444,380 pesos por aguinaldo y prima vacacional.

AMLO ofrece respeto a amparos

El presidente López Obrador reiteró esta mañana sus críticas a los salarios del Poder Judicial, pero ofreció respetar cualquier resolución judicial para hacer cumplir el estado de derecho ante los amparos que se han interpuesto y la suspensión que ordenó un ministro de la Corte.

“Están en su derecho. Y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un estado de derecho”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario insistió en que son ofensivos los sueldos de funcionarios judiciales y que incluso son los mejor pagados en el mundo.

“Son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y, de manera particular, en el Poder Judicial, llegan a reunir hasta 600,000 pesos mensuales. Eso es ofensivo. Eso no tiene que ver ni con el cambio que se necesita, y que está demandando la gente, ni con la justicia, al contrario, es una arbitrariedad. Y no sucede esto en otros países, son los funcionarios públicos mejor pagados en el mundo”, afirmó.

Pese a ello, señaló que la Cámara de Diputados resolverá el asunto de los sueldos al tener la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto cada año.