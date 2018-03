Anaya dice está abierto a bajar impuestos a fondos de inversión

Reuters.- Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, aseguró este jueves que si gana estaría abierto a bajar impuestos a los fondos de inversión, al tiempo que criticó lo que considera falta de propuestas de su rival Andrés Manuel López Obrador, quien lidera las encuestas.

El representante de la alianza derecha-izquierda como abanderado del PAN, PRD y MC sostuvo que la inversión productiva es la única vía que tiene México para que su economía crezca más rápido y se generen empleos, tras magras expansiones anuales en los últimos años.

“Mientras los que cotizan en bolsa pagan un impuesto sobre la renta de 10% (…) los fondos pagan (…) por arriba de 30%. Quiero entender qué proponen para resolver esta asimetría sin que eso signifique un problema grave de ingresos para el gobierno”, dijo Anaya ante inversionistas de capital privado.

El militante del PAN y quien figura en segundo lugar en diversas encuestas de cara a la elección del 1 de julio dijo que comparte la idea de que con mayores facilidades fiscales, la economía y la recaudación gubernamental crecen más, pero aclaró que “eso no ocurre de inmediato y por tanto la transición tendría que ser gradual”.

Al ser cuestionado públicamente sobre su propuesta del salario básico universal, muy criticada por el gobernante PRI y por la máxima cúpula empresarial de México, el candidato de 39 años de edad evitó ahondar en detalles.

“No veo esa política pública como la más relevante para estimular la inversión productiva del sector privado (…) Creo que hay otras cosas que para efectos de incrementar la inversión privada son mucho más importantes y, por otro lado, creo que hay que hacer varias aclaraciones y acotaciones sobre cómo sí financiar el ingreso básico universal”, respondió.

Aunque no se refirió directamente a López Obrador, Anaya criticó lo que considera la falta de propuestas de su principal contrincante, que compite por tercera vez por la presidencia y ha dicho que combatirá la corrupción.

“Algún candidato vendrá a decirles lo que no va a hacer, porque así lo hizo en la Convención Bancaria: no les voy a estorbar, no les voy a expropiar, no se preocupen, no soy enemigo del capital privado. Mi enfoque es totalmente diferente (…) Si algo me va a preocupar, a inquietar (…) es que necesito que crezca la economía y se generen empleos”, dijo.

En los últimos meses, López Obrador ha pedido confianza a los banqueros y descartó nacionalizaciones en el sector si llega a la presidencia. El candidato también ha dicho que revisará los contratos petroleros otorgados en los últimos años y que evitará que el petróleo vuelva a “caer en manos de extranjeros”.

