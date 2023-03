Ante los desafíos laborales y climáticos, agricultores recurren a colmenas, tractores y recolectores de frutas robotizados

Si las vastas granjas del Medio Oeste son el granero de Estados Unidos, California es su departamento de producción, pero los agricultores del mayor productor de frutas y verduras frescas del país está en problemas, amenazado por la escasez de mano de obra agrícola y agua y el aumento de las temperaturas debido al cambio climático.

Para combatir estos desafíos, si un número creciente de nuevas empresas se sale con la suya, los agricultores de campos y huertos de California pronto contarán con drones voladores autónomos que arrancarán frutas y nueces de los árboles, tractores eléctricos autónomos que monitorearán cada fila en busca de malezas y la salud de los cultivos y abejas polinizadoras que hacen sus hogares en la granja en colmenas robóticas. Estas tecnologías que suenan futuristas no están a décadas de distancia, están desplegadas en el campo ahora mismo.

“Ese es el único vehículo autónomo eléctrico disponible en el mercado que puede comprar hoy”, dice Praveen Penmetsa, director ejecutivo y cofundador de Monarch, señalando uno de sus tractores MK-V mientras realiza recorridos de prueba a través de un huerto falso para los espectadores en World Ag Expo en Tulare, California, el mes pasado. Su puesta en marcha con sede en Livermore, California, que ha recaudado alrededor de 110 millones de dólares y cuenta con el vástago del vino Carlos Mondavi como cofundador, comenzó a vender sus tractores autónomos de 89,000 el año pasado, que están equipados con sensores para monitorear la salud de los cultivos.

“Ya sea mano de obra o agua, o incluso fertilizantes y pesticidas, todos esos son recursos muy costosos. Con nuestro tractor, con los datos que recopilamos, (los agricultores) pueden ser más eficientes con todos esos recursos”, dijo Penmetsa a Forbes. “En lugar de que un conductor se siente en un tractor subiendo y bajando una fila, ese mismo conductor puede manejar tres o cuatro tractores a la vez y terminar la operación más rápido”.

La urgencia de resolver los desafíos a largo plazo para la producción de alimentos coincide con los avances tecnológicos habilitados por IA, la misma tecnología subyacente que ha automatizado fábricas y asombrado a millones con su capacidad para generar textos e imágenes extravagantes (así como las promesas de hacer robotaxis y autoautorización). semirremolques una realidad en los próximos años). Y aunque la financiación de riesgo se ha enfriado para muchas tecnologías emergentes, la tecnología AG sigue siendo un imán de dinero, aspirando 10.600 millones de dólares de los inversores en 988 acuerdos el año pasado, según PitchBook.

California, liderada por sus granjas altamente productivas del Valle de San Joaquín, el año pasado generó más de 51 mil millones en ingresos de uvas, almendras, duraznos, lechuga, zanahorias y otros cultivos de alto valor, o el 12 % de la producción agrícola total de EU por valor, según al USDA. Eso está muy por delante de estados sinónimos de agricultura como Iowa y Nebraska. Pero encontrar suficientes personas para trabajar en los campos se vuelve más difícil año tras año, particularmente con la caída de la mano de obra agrícola migrante como resultado de controles fronterizos más estrictos. El problema se hizo evidente en el pico de la pandemia de covid-19 en 2020, cuando los cultivos maduros se dejaron en barbecho en el campo porque no había suficientes trabajadores para cosecharlos, lo que provocó la escasez de algunos productos en los supermercados.

“Casi todos los años, nuestros miembros se han preocupado por no poder conseguir suficientes personas para hacer lo que necesitan hacer o les gustaría poder hacer”.

C. Bryan Little, director de asuntos laborales, Federación de Oficinas Agrícolas de California

“La falta de productos en los estantes de las tiendas de comestibles no se debió a que los agricultores dejaran de cultivar y criar ganado para proporcionar una fuente de alimentos para el país”, dijo la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas en un blog reciente. “Fue porque cada paso de la cadena de suministro carecía de la mano de obra necesaria para satisfacer la demanda”.

El problema es grave para los productores de California, que producen cultivos cuya cosecha requiere más mano de obra que los vastos campos de trigo y maíz del Medio Oeste. “Casi todos los años, nuestros miembros se han preocupado por no poder conseguir suficientes personas para hacer lo que necesitan hacer o les gustaría poder hacer”, dijo C. Bryan Little, director de asuntos laborales de California Farm Bureau. Federación. Eso también los hizo receptivos a la tecnología que ahorra mano de obra, como el uso de máquinas que sacuden los almendros y los pistachos desde hace unos 20 años.

Con los desafíos laborales y climáticos, los agricultores recurren a colmenas, tractores y recolectores de frutas robotizados

“California es el principal productor mundial de almendras ahora, y antes, si cultivas almendras, necesitabas un equipo de unas 30 personas con palos largos y bolsas para caminar por el huerto y quitar las almendras de los árboles y luego recogerlas. ahora levántalos del suelo”, dijo Little. “Ahora dos o tres personas pueden hacer el trabajo de 30”.

El tractor de Monarch, que ha estado trabajando en los viñedos de Mondavi desde 2020, cuesta aproximadamente el doble que un tractor diésel de tamaño similar. Penmetsa dice que los ahorros en combustible y mano de obra significan que se amortiza en unos dos años, y en California, incluso califica paraincentivos para equipos agrícolas no contaminantes de hasta un 80%. Sus cámaras y software permiten un riego preciso y el uso de fertilizantes y pesticidas, lo que genera mayores ahorros de costos para los productores, dijo.

Con el respaldo de 110 millones de dólares en fondos del fabricante de equipos agrícolas CNH Industrial y VC, incluidos Trimble Ventures, At One Ventures, Tri-Valley Ventures y Western Technology Investment, la compañía también se está moviendo rápidamente para lograr un uso generalizado. Ha otorgado la licencia de la tecnología a CNH y tiene un acuerdo con Foxconn para impulsar rápidamente la producción de MK-V en su planta de Lordstown, Ohio.

Mientras que Monarch y otros fabricantes de tractores robóticos, incluido el peso pesado de la industria John Deere, se enfocan en el mantenimiento y monitoreo de cultivos, Tevel Aerobotics Technologies está utilizando tecnología autónoma para ayudar con la cosecha. La startup israelí, que recientemente abrió operaciones en EU en el Valle de San Joaquín, ofrece pequeños robots autónomos voladores equipados con visión de cámara y algoritmos para identificar fruta madura, recogerla con un brazo de succión alta y depositarla suavemente en un transportador.

En una demostración en la exposición, ocho de los “Alphabots” de la compañía están atados al transportador automatizado, recogiendo y depositando una pieza de fruta (incluyendo manzanas, melocotones, ciruelas, albaricoques y nectarinas) cada 2.5 segundos. La velocidad no es notable, pero el sistema está diseñado para ser preciso y funcionar las 24 horas del día, en la luz o en la oscuridad, algo que los humanos no pueden hacer.

La startup israelí Tevel desarrolló drones robot voladores para recolectar manzanas, melocotones, albaricoques y otras frutas.ORI ALONI/TEVEL

“Especialmente en California, con las leyes laborales, no se puede hacer que los recolectores trabajen más de ocho horas al día”, dijo Ittai Marom, gerente general de las operaciones de Tevel en EE. árboles falsos debajo de una carpa en la exposición. “Trabajar 24/7 es un cambio de juego para toda la cadena”.

La primera unidad entró en funcionamiento el año pasado en HMC Farms, un productor de frutas a gran escala en Kingsburg, California, y las cosechadoras voladoras de Tevel también se dirigen a los huertos en Italia y Washington. El costo de la unidad, que aún se está modificando, será “menos de 200,000”, dijo Marom.

Tampoco tiene la intención de reemplazar el trabajo humano, sino que “suple cuando un productor no tiene suficientes trabajadores en un día determinado o cuando dos parcelas diferentes están maduras para cosechar, y no tiene suficientes personas trabajando por la noche o trabajando horas extras. ” él dijo.

El trabajo humano no es la única escasez para los agricultores. La disminución de la población de abejas esencial para la polinización se está convirtiendo en una crisis aún más fundamental, especialmente para las granjas de frutas y nueces de California. El problema del colapso de colonias, donde las abejas obreras abandonan su colmena y su reina, está relacionado con el daño de los pesticidas, la pérdida de hábitat, las amenazas de otras especies y la mala nutrición, según la EPA de EE. UU.

“Estamos perdiendo las abejas en el planeta, alrededor del 35 % de las colonias de abejas cada año”, dijo Saar Safra, director ejecutivo y cofundador de Beewise, que ha recaudado 120 millones de dólares para construir colmenas robóticas que crían abejas en un ambiente seguro y protegido del clima. ambiente controlado. “Teniendo en cuenta el hecho de que las abejas polinizan el 75 % de todas las frutas, verduras, semillas y frutos secos del planeta, perder el 35 % al año nos pone en un aprieto”.

Es un hotel de cinco estrellas para abejas”.

Saar Safra, CEO y cofundadora de Beeewise

Su puesta en marcha, con operaciones divididas entre Oakland y Oshrat, Israel, ha desplegado hasta ahora 1000 de sus colmenas robóticas, alimentadas por paneles solares integrados. Las cajas metálicas, que contienen 10 colonias de abejas individuales (cada una de las cuales puede tener hasta 100 000 abejas), están equipadas con cámaras y software habilitado para IA para monitorear sus necesidades y robótica de precisión y salud para proporcionar alimentos, agua y eliminar plagas que amenazan a las abejas. .

“Básicamente hace el 97% de lo que haría un apicultor en el campo por las abejas que el robot hace automáticamente”, dijo Safra. “Los ponemos en el campo y las abejas hacen lo suyo. Polinizan, recogen polen, producen miel. Y cuando regresan a casa, nos aseguramos de que no colapsen. No hace demasiado calor. No hace demasiado frío. Es un hotel de cinco estrellas para abejas”.

De hecho, la compañía estima que ha reducido la tasa anual de colapso de colonias a solo un 8 % de ese promedio del 35 %.

Las colmenas robóticas de Beewise se alquilan a los productores durante la temporada de polinización para cultivos específicos y se rotan a otras granjas a medida que avanza la temporada de crecimiento. Safra se negó a discutir las finanzas, pero planea expandir la producción a 10,000 colmenas anuales de 1,000 al año actualmente y ve potencial para crear un “negocio multimillonario”.

“Las abejas son estratégicas para nosotros. Si continuamos perdiendo abejas a una tasa del 35% en 20 años, compraremos un tomate por 100 y lo comeremos para la cena del viernes y todos celebraremos alrededor de ese tomate. Hacia allá nos dirigimos”.

Las colmenas Beewise se trasladan de una granja a otra durante la temporada de polinización. BEEWISE

