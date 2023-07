Anuncian bioserie sobre Rosario Robles; quiere que la recuerden como luchadora social y no por estar presa

La extitular de la Sedesol y la Sedatu durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles lanzó un spot sobre su bioserie, la cual se estrenará en enero de 2024.

En entrevista radiofónica explicó que esta serie contará su vida, pues no quiere que la recuerden por haber estado recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, sino como una luchadora social y política, y de haber ayudado a las mujeres.

“Me parece que es importante que se conozca, sobre todo que la conozca los jóvenes. Que ha sido una historia de lucha que pretendieron manchar, que pretendieron desprestigiar, que pretendieron aplastarme no solamente recluyéndome, sino aplastarme desde el alma y el corazón y no lo lograron”, declaró.

La política, quien estuvo tres años de prisión preventiva por presuntos desvíos millonarios, comentó que la animadversión de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia ella viene desde que era jefa de Gobierno, pues el mandatario le pedía realizar ciertas tareas a las que ella se negaba.

“Todo el problema inició, todo mundo cree que es a raíz de los videoescándalos, pero fue antes, desde que era una jefa de Gobierno popular y empezó a ver de parte de él (López Obrador) como una especie de rencilla y solicitudes de cosas que no quise hacer. Él me solicito que yo subiera la tarifa del Metro y le dije que no, pues no le gusta que las mujeres les digamos que no, no le gustan las mujeres independientes”, declaró al ser cuestionada qué le hizo al presidente como para que la metiera a la cárcel.

Este domingo a través de su cuenta de Twitter, Rosario Robles difundió el primer promocional de tres minutos de la bioserie que se llamará “Rosario de México”. Este video inicia con una niña que se levanta de su cama y camina por unas escales portando en las manos un muñeco con la figura de López Obrador.

“La pandemia nunca se fue, porque la crueldad, la incertidumbre y las pérdidas se siguen multiplicando. Se les arrebata la vida a miles de personas y se matan los sueños de México todos los días. La esperanza de un país fue depositada en una promesa y esa promesa se rompió. Él la traiciono”, se menciona en la grabación donde aparece constantes fotos de López Obrador.

