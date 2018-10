Aportaciones del marketing digital a la empresa

Por Jonatan Loidi*

Escribo este artículo con el fin de agregar un poco de luz a algo que se ha vuelto popular y tema de discusión recurrente en el mundo de los negocios y en otros también: parece ser que hoy todo es marketing (MKT) digital, y no estar en él significa no existir.

Quiero también resaltar la importancia de buscar profesionales certificados o que al menos puedan demostrar su conocimiento real en la materia, ya que hoy existen cientos de servicios de aficionados que con ver dos o tres videos en YouTube se lanzan al ruedo y como consecuencia hacen perder dinero a sus clientes.

¿Toda empresa debe estar en internet? y, en tal caso, ¿haciendo qué? Para aclarar estas interrogantes voy a dividir en tres grandes grupos lo que el MKT digital puede aportar a una empresa.

PUBLICIDAD

El mundo digital puede lograr una muy clara segmentación de mercado y, a la par, una cuantificación bastante exacta de cuántos prospectos hay en cada segmento, dónde están, qué quieren, cómo lo quieren, para qué lo quieren, etc. Existen tres grandes fuentes de información donde recurrir en búsqueda de esta información, algunas más accesibles y otras bastante menos:

En primer término, tenemos a la empresa más importante de la historia, Google, con un costo relativamente bajo, según lo que se quiera hacer, podemos obtener mucha información de mercado. Recordemos que está arriba de todo y lo ve todo.

La segunda opción son las redes sociales, que pueden aportar mucha información sobre el comportamiento del consumidor, dado el tipo de información que obtienen de sus usuarios.

Por último, existen empresas o desarrollos adaptados a la empresa que sirven para analizar el big data.

En toda estrategia de marketing inexorablemente llegará al momento en donde se tiene que decidir cómo alcanzar a los segmentos objetivo y dar a conocer la propuesta de valor, al igual que la manera en que será puesta a su disposición.

Está claro que internet es una mezcla enorme de canales de comunicación, pero lo importante siempre pasa por analizar si los segmentos objetivo utilizan los canales digitales, cómo y dónde. En este punto es vital contar con buen asesoramiento y armar un claro plan de medios y su consecuente estrategia.

En comercialización, el 70% de las transacciones se hace por canales tradicionales, pero en claro decrecimiento. También es posible que una empresa utilice más de un canal; por ejemplo, al gigante de las ventas online, Amazon, recientemente anunció que va a abrir tiendas al público. Si finalmente deciden desarrollar una estrategia de canales online deben analizar dos grandes mundos:

Desarrollar un e-commerce propio: si se deciden por esta opción deben saber que no es algo económico y que deben hacerlo muy bien, si no, de seguro será un fracaso. En internet no hay segundas oportunidades para malas experiencias. No se trata de la plataforma, sino de todo lo que se requiere por detrás: logística, sistemas, mecanismos de cobro, etc. Adicionalmente, deben invertir en generar tráfico para el sitio y esto no es simple. No obstante, como todo lo que es difícil, si logran hacerlo, sin dudas pueden alcanzar un gran éxito. Por último está el posicionamiento que tanto pregona el marketing. A diferencia de los negocios transaccionales, los negocios relacionales (que venden productos y servicios de consumo rápido o inmediato) buscan fomentar cercanía con los públicos para que esto genere transacciones. Para poder lograrlo es fundamental que la empresa mantenga contacto y revele en todo momento las necesidades de los clientes, que les ofrezca instancias de contacto por fuera de la transacción. Así, los clientes verán a la organización como un aliado y esto generará un valor difícil de copiar por la competencia. En este punto, el MKT digital tiene mucho para aportar, desde potentes CRM (relación con el cliente) en línea, redes sociales, blogs, etc.

No se trata de estar o no estar en el mundo online sino, más bien, de saber cómo estar en él y comprender que es un proceso que lleva tiempo. Y como todo en la vida, no por correr se llega más rápido

*Conferencista y Consultor Internacional

Página Web: www.jonatanloidi.com.ar

