Apple alista lanzamiento de su primer teléfono ‘pantalla flexible’

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) publicó horas atrás una presentación de Apple bajo el título: “Dispositivos electrónicos con pantallas y bisagras flexibles“, que detalla una pantalla flexible que se puede plegar y desplegar mediante un mecanismo de bisagra.

La tecnología propuesta, indica CNET, muestra un diseño para una “pantalla flexible” similar al próximo Motorola Razr y al errático Galaxy Z Flip.

En ese sentido, el informe señala que el registro del diseño sugiere dejar espacio entre las partes plegables, proporcionando una posible solución para los pliegues antiestéticos que aparecen inadvertidamente en los teléfonos inteligentes plegables existentes.

Sin embargo, no hay confirmación sobre a qué dispositivo se vincularía la patente.

La información se relaciona con una patente similar que Apple presentó previamente para un dispositivo plegable con un diseño similar a una ‘tapa’.

Las patentes existentes indican que Apple podría aventurarse en el mundo de los dispositivos plegables, tal vez en forma de iPhone o iPad.

Sin embargo, vale la pena señalar que muchas de sus patentes no se concretan, ya que Apple a veces presenta estos registros, con el objeto de proteger sus ideas.

Apple patents a foldable device with a hinge mechanism that helps prevent the display from being creased or damaged when folded 😯

I really want a folding iPad 😩 But I think we shouldn’t expect it before 2021…

(Patent – https://t.co/at18FA4aG4) pic.twitter.com/YNKehtpink

— Ben Geskin (@BenGeskin) February 4, 2020