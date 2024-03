Así es como Pide Directo y Ambit ayudan a restaurantes y retailers a vencer la batalla contra la pluma y el papel

Cuando la principal competencia de una compañía es la ‘pluma y el papel’, todo es terreno yelmo y eso es lo que supo aprovechar la fusión de Pide Directo y Ambit, en pos de crear una solución tecnológica y de control que participe en cada uno de los aspectos del negocio gastronómico o del retail, de cualquier rubro.

Con unos 150 empleados en planta y planes agresivos de expansión en México, Uruguay y demás mercados de Latinoamérica, Pide Directo y Ambit, hermanados para dar a luz a Ambit One, ya operan en unos 4,500 restaurantes de la región, y planean alcanzar los 15,000 para 2025.

Para conocer más de la fusión de Pide Directo y Ambit, Forbes México dialogó en exclusiva con Hussein Fawzi y Ronni Samir, por Pide Directo, y con Allan Arditti, director y fundador de Ambit Technology.

En primera instancia, sobre la fusión, Arditti sostuvo que “la experiencia de Ambit combinada con el empuje y capacidad tecnológica de Pide Directo buscan cambiar el status quo de la industria restaurantera. Con esta unión de fuerzas tecnológicas, en 2024 lanzamos al mercado una nueva solución que busca estar en cada uno de los aspectos del negocio gastronómico: Ambit One”.

Ambit One se trata de una solución integral que unifica todo lo que pasa en el restaurante o retail, en una plataforma única, que busca simplificar las operaciones del negocio para escalar sus ventas. “Creo que juntos, hemos desarrollado la solución más innovadora y orientada al futuro de cualquier negocio de comida, sin importar su tamaño o madurez”, explica Arditti.

Sobre cómo nace Ambit One, los entrevistados sostuvieron que es el “resultado de un cambio radical en la manera de operar de los restaurantes. En el pasado, todos los lugares comenzaron su operación incorporando al punto de venta como solución principal. Pero hoy, el punto de venta es un módulo más de todos los que un restaurante necesita para escalar el negocio. Es por eso que, esta nueva solución surge como una plataforma que integra la operación física y digital en total armonía”.

De izquierda a derecha: Ronni Samir, Allan Arditti y Hussein Fawzi. Foto cortesía

En cuanto al desarrollo de la solución, Arditti dijo que esta tecnología cubre “todos los aspectos de la cadena de valor de un restaurante, brindando servicios fuera de lo tradicional, apalancados por Big Data y machine learning. Nuestra solución puede ofrecer resultados tangibles en ganancias adicionales y ahorros que les permitirán al restaurante tener un crecimiento sostenible.”

Orgullosos de haber procesado ventas por un billón de dólares en 2023, y solo en México, y luego de haber concretado su acuerdo comercial en 2022 y hallarse fusionados en 2024, con Ambit One “esperamos llegar a 2025 siendo líderes del mercado”, dice Ronni Samir.

Fue el estudio “The future of restaurants: the new normal and beyond”, de 2023, elaborado por Deloitte, que ayudó a bosquejar el horizonte de la fusión de Pide Directo, que nació en 2020 con Samir y Fawzi, más Antonio Nacoud y Anders Steiner; y Ambit Technology, gestada por Arditti en 2003.

Y fue en este contexto de continua transformación de la industria que Pide Directo y Ambit Technology decidieron unir sus fuerzas y conocimientos tecnológicos para brindar las mejores soluciones al mercado gastronómico.

“La fusión de ambas compañías continuará ofreciendo propuestas tecnológicas de diversas marcas con la misión de garantizar que cada negocio pueda contar con un stack tecnológico de vanguardia, asegurando un completo y correcto funcionamiento de sus operaciones, y acompañando su crecimiento sostenido”, explican los emprendedores.

Así es como Pide Directo y Ambit ayudan a restaurantes y retailers a vencer la batalla contra la pluma y el papel

En este camino, el estudio de Deloitte revela que el 55% de los 750 encuestados dijeron que cenan fuera igual o más que antes de la pandemia, pero los comportamientos han cambiado. El 37% de los comensales y el 40% de los clientes de comida para llevar buscan opciones menos costosas junto con promociones y descuentos.

“Con cambios a gran escala en el horizonte, e impulsados por tecnologías avanzadas y modificaciones continuas en las demandas y preferencias de los consumidores, podemos esperar que los restaurantes luzcan dramáticamente diferentes en 10 años”, agrega la investigación.

En pos de los cambios que no solo está sufriendo la industria, los protagonistas de la fusión explican que “estamos incorporando inteligencia artificial, machine learning, todo lo que tiene que ver con los datos de la operación, por ejemplo en la planificación de la producción. Cuando conoces la demanda que tienes por diferentes horarios, días de la semana, platillos, ubicaciones, puedes predecir la producción que vas a requerir para ofrecer un mejor servicio”, explicó Arditti.

El equipo de Pide Directo y Ambit Tecnology. Foto cortesía.

“Te ayuda con el stock y a organizar las compras que tienes que hacer para lograr obtener un mayor flujo de efectivo sin hacer gastos innecesarios y también aporta a la hora de producción cuando tienes una cocina que está produciendo. En vez de que llegue el momento del cuello de botella, donde tienen que producir algo de mucha demanda, ya pueden ir teniendo una idea de cuál va a ser esa demanda que van a tener en los diferentes horarios, de acuerdo a la popularidad de platillos y al tipo de consumidores que están teniendo por día de la semana y horario”, añadió el fundador de Ambit Technology.

“Nosotros al ser 100% nube, al tener bases de datos de última generación, estamos listos, avanzando mucho más rápido que la competencia”, agregó Arditti.

Para finalizar, y sobre el crecimiento que la fusión ha experimentado, Hussein Fawzi, dijo que “en 2023 la empresa creció un 300%, y planeamos potenciar el desarrollo con nuevas rondas de negocios”, que los tienen muy entusiasmados en el desarrollo de nuevas y ambiciosas funcionalidades no solo para el mundo gastronómico.

