Así es como Xebra Brands quiere conquistar el mercado de cannabis industrial en México

Hoy no se puede cultivar el cáñamo industrial ni el cannabis en México, pero Rodrigo Gallardo, presidente global de Brands LTD, alista la producción de cáñamo en cantidades industriales, así como la obtención del primer litro de cannabidiol 100% mexicano y replicar la línea de producción de las bebidas Vicious Citrus, Madcap, High Jack, Conquer y Hola Hi y High Castle, vendidas en Canadá.

“No vamos a sembrar mil hectáreas de marihuana, sino vamos a sembrar las hectáreas que sean posibles de cáñamo”, declara el empresario, quien junto con Desart MX, ganó un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para importar y adquirir semillas, cultivar, cosechar, procesar, producir y vender productos de cannabis en México.

Uno de los grandes retos es educar a la ciudadanía y autoridades para que entiendan la diferencia entre marihuana —o cannabis con altos porcentajes de THC— y la sativa L, con menos de 1% de THC —o cáñamo—, dice a Forbes México.

“En palabras coloquiales uno te da un high —marihuana— y el otro aunque te quieras fumar 10 toneladas de cáñamo lo único que te va a dar es tos, porque no tiene ningún efecto psicoactivo. La marihuana es una sustancia controlada y está definida en el reglamento medicinal”, expresa el directivo de la empresa que cotiza en el Canadian Security of Exchange.

El cannabis —o cáñamo— será cultivado a cielo abierto y en grandes extensiones: “Nosotros vamos a empezar con unas 3 o 4 cuatro hectáreas para hacer las pruebas de adecuación de la semilla para ver cómo se adapta a los lugares donde escojamos”.

“De ahí en un futuro efectivamente se van a hacer grandes plantaciones de 100 o 200 hectáreas, porque el cáñamo para los usos industriales tienes que tenerlo en grandes extensiones”, proyecta.

Hoy el cáñamo se utiliza para fabricar textiles, plásticos, biocombustibles, sustitutos de grafeno, cosméticos y un sinnúmero de productos como los ladrillos verdes para las construcción eco friendly y sustentable.

Desde octubre de 2021, Xebra Brands cotiza en el Canadian Security of Exchange, bajo la acción XBRA. También opera en el mercado de valores de Alemania y Estados Unidos.

El presidente global de Xebra Brands LTD afirma que cotizar en el mercado de valores da mucha certeza y certidumbre a los inversionistas, ya que es una industria muy estigmatizada.

“Las empresas públicas tenemos unas reglas de compliance y gobierno corporativo muy importantes, todos nuestros estados financieros, todas nuestras operaciones, todos los directores y officers son revisados minuciosamente y tenemos que cumplir con un sinnúmero de requisitos para cotizar en la bolsa”, afirma el directivo.

“Esto a su vez se traduce en una seguridad absoluta para los inversionistas, porque no es la empresa que te dice ‘yo tengo la varita mágica del cannabis’ y le inviertes una lana y a los dos meses de repente desaparecieron. Aquí, tú tienes la certeza de que son empresas sólidas y revisadas minuciosamente”.

“Estamos auditados por terceros y por despachos terceros, que nos revisan absolutamente todo y esto es para cumplir con los requisitos de una empresa pública en bolsa”, asevera el presidente de Xebra Brands LTD.

La apuesta de los inversionistas mexicanos

Xebra fue creada por una fusión de Elements Bioscience y Sativa Group Biosciences, compañías en las que era socio Rodrigo Gallardo, concretada en 2018.

Elements Bioscience y Sativa Group Biosciences solicitaron las autorizaciones para el cultivo de cáñamo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 2018, cuando las regulaciones y lineamientos fueron abiertos por la Ley General de Salud del 2017.

“Ahí fue cuando todo mundo dijo: Ahí viene la legalización (del cannabis y cáñamo en México”, comenta el presidente de Xebra Brands LTD.

Un grupo de empresarios mexicanos constituyeron compañías para el negocio cannábico en México y desarrollaron con ingenieros bioquímicos un portafolio de productos de CBD diseñados en Estados Unidos, una nación donde sí es legal el uso del cannabis y cáñamo.

“Aquí en México no podías tener acceso ni pueden todavía tener acceso a CBD de forma legal”, sostiene Ricardo Gallardo. Un grupo de inversionistas canadienses, quienes adquirieron una empresa en Colombia para cultivar y producir cannabis y cáñamo, trazaron un negocio vertical”.

El plan de los inversionistas canadienses era cultivar en Colombia, así como producir y manufacturar en México y utilizar a la empresa en Canadá para vender productos en Europa y Canadá.

“Nosotros no quisimos vender nuestras empresas, después de seis meses de negociación llegamos a la conclusión de que lo mejor era fusionar a las empresas e incorporar una nueva empresa”.

Canadá es el único país para lanzar una empresa pública dedicada al cannabis en los mercados de valores: “En México no hay ni habrá por un buen rato una empresa pública dedicada al cannabis y en Estados Unidos hay algunas compañías con tickets de empresa pública. Ahí está muy regulado”.

En 2019, Xebra Brands fue constituida para producir bebidas, ya que es muy bajo el número de empresas dedicadas a ese negocio en México y el mundo. Se necesita una tecnología y propiedad industrial para mezclar el aceite del cannabis con el agua.

“Al parejo adquirimos a Desart MX, quien tenía un proceso legal o amparo para importar y adquirir semillas, cultivar y cosechar, el procesamiento y producción, así como la venta de productos de cannabis en México”, dice el presidente de Xebra Brands LTD.

Desart MX en el 2018 solicitó una autorización a Cofepris, que le fue negada y en enero del 2019 presentó un amparo para importar y adquirir semillas, cultivar y cosechar, el procesamiento y producción, así como la venta de productos de cannabis en México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“En 2020, éramos una startup sin operaciones, sin nada y entonces tuvimos que recomponerse, hacernos más chiquitos, pero seguir con los procesos que ya teníamos”.

Teníamos operaciones en Colombia, traíamos el tema legal en México, así como se abrió una oportunidad para participar en una licitación para surtir cannabis medicinal al gobierno de Países Bajos.

Es barato producir cannabis en México

“Es financieramente imposible y muy complicado sostener el cultivo de cannabis, cáñamo o cannabis psicoactiva en Estados Unidos y Canadá por un tema climático, geográfico y de mano de obra”, apunta el directivo de la compañía canadiense.

Según el representante de la firma, en Canadá sólo tienes una oportunidad de cultivar al año, porque hay cuatro meses sol. Mientras que en México te ofrecen la oportunidad de hacerlo 3 veces al año.

El cultivo de cannabis en Canadá se hace bajo techo de fábricas, que son carísimas, incluso Canopy y Aurora han invertido cientos de millones de dólares en sus campos, recuerda.

“Nosotros en México tenemos una ventaja competitiva completamente superior a estos países: Tú tiras en donde una semilla de cáñamo, la cual crece en diferentes épocas del año. Por supuesto, que la semilla crecerá mejor en algunas altitudes y en otras circunstancias”, comenta Rodrigo Gallardo.

Una vez que llegue a desarrollarse profesionalmente la industria, agrega, se lograrán 4 cosechas de cannabis al año por el clima de México, quien ofrece los servicios más baratos que en Estados Unidos y Canadá.

“A la mano de obra calificada mexicana se le paga mucho mejor que los salarios mínimos y no tiene nada que ver con el salario de la mano calificada norteamericana o canadiense”.

“El cultivo de cáñamo o de cannabis, como lo es de muchos otros cultivos, van a bajar hacia México y nosotros seremos el jardín trasero o el backyard de los norteamericanos por la mano de calificada, el clima y la geografía”, manifiesta el presidente de Xebra Brands LTD.

