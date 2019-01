Así han visto los líderes europeos el rechazo al acuerdo del Brexit

El Brexit ha dado lugar a la peor derrota parlamentaria de la era democrática en el Reino Unido. La Cámara de los Comunes rechazó este martes por 432 en contra y 202 a favor la propuesta de acuerdo de divorcio con la Unión Europea del gobierno de Theresa May.

Mañana, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, presentará una moción de no confianza o moción de censura al Ejecutivo. Se espera que la Premier salga ilesa de la votación al contar con el apoyo de su partido y su socio de gobierno, el Partido Unionista Democrático.

Mientras, han ido brotando reacciones desde distintos puntos de la UE.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que seguirán los trabajos de contingencia para asegurar que la UE está preparada para la salida del Reino Unido.

“El riesgo de una salida desordenada del Reino Unido aumentó con la votación de esta noche”, afirmó en un comunicado, en el que lamentaba la victoria del no.

“Pedimos al Reino Unido que clarifique sus intenciones lo antes posible. El tiempo se acaba”, urgía en el escrito.

Desde el Consejo Europeo, un tuit de Donald Tusk parecía dejar la puerta abierta a celebrar un segundo referéndum o una salida sin acuerdo: “Si el acuerdo es imposible y nadie quiere el acuerdo, ¿quién tendrá el coraje de decir la única solución posible?”.

Por su parte, El presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, quiso acordarse de los 3.6 millones de ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y de los británicos residiendo en la región. “Siempre estaremos a su lado”, afirmó en Twitter.

Líderes de los socios de la mancomunidad también han querido airar sus opiniones: “Vamos a garantizar los derechos de nuestros ciudadanos y defender los de nuestras compañías. Mantener relaciones económicas y comerciales es esencial. En colaboración estrecha con la UE, el gobierno de Belgica se preparará para tomar medidas concretas”, afirmaba el presidente del Gobierno de Bélgica.

We will guarantee the rights of our citizens and defend our companies.

Maintaining strong economic and trade relations is essential.

In close collaboration with EU #begov prepares itself and takes concrete measures (bill, recrutement,…).#brexit #nodeal

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 15, 2019