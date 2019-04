Así respondió AMLO a acusaciones de un pacto con Elba Esther

En la ‘mañanera’ del 22 de abril, se cuestionó al presidente si existía un pacto entre el gobierno de la república y Elba Esther Gordillo, denunciado por los partidos de oposición.

Esto se da luego de que la Fiscalía General de República le devolviera bienes confiscados en febrero de 2013 a la exlíder sindical, por delitos de delincuencia organizada.

“Es una volada de la prensa fifí. Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales y autoridad moral, pues con ella se tiene autoridad política”.

Añadió que, su gobierno no es igual a los gobiernos conservadores ni a sus voceros “nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito, no nos prestamos a componendas ni a servicio de ningún grupo político”.

Entre los bienes están siete cuentas bancarias, tres inmuebles, un lote de libros, obras de arte y tres vehículos, entre los que se encuentra un Chrysler Desoto, modelo 1936, de acuerdo con el diario Reforma.

El fallo a favor del amparo 858/2018 fue dictado el 2 de abril por el juez federal Antonio González, recurso promovido por el abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro, según informa el diario.

De acuerdo con declaraciones del abogado dadas al diario, luego de que Gordillo fue absuelta por las autoridades la defensa promovió “por vía de amparo la cancelación de aseguramiento de bienes por inexistencia de delito, mismo que resultó favorable”.

