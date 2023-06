Así sacará New Fortress Energy gas natural de un ducto marino para exportarlo desde México

La planta New Fortress Energy Altamira FLNG, propiedad de Wesley Robert Edens, fundador de New Fortress Energy Inc y copropietario Milwaukee Bucks de la NBA, sacará gas natural del ducto marino que corre por las profundidades del Golfo de México para exportarlo en el buque Golar Penguin a Europa y Asia o bien, venderlo en México.

“El objetivo del proyecto New Fortress Energy Altamira FLNG es producir gas natural licuado usando gas natural proveniente del Agua Dulce Hub en el sur de Texas, que será conducido a través del gasoducto marino conocido Sur de Texas–Tuxpan”, señala la firma del dueño de New Fortress Energy Inc.

“Una vez realizado el proceso de licuefacción, FLNG MEX entregará el gas natural licuado del Golar Penguin, por medio de buque tanque para su posterior comercialización en territorio nacional —al amparo de los permisos correspondientes—, o bien para la exportación”, revela documentación clasificada como confidencial en poder de Forbes México.

Según México FLNG, la embarcación Golar Penguin cuenta con una distribución de cuatro tanques de carga, que suman una capacidad de diseño de 161 mil 159.8 metros cúbicos y capacidad neta de 158 mil 242 metros cúbicos cuando está lleno al 98.5 por ciento de gas natural licuado.

La empresa mexicana —fundada por las compañías británicas FLNG Global Production Co. Limited y NFE International Holding Limited— agrega que llevará a cabo la licuefacción de gas natural en plataformas marinas localizadas a 15 kilómetros aguas adentro de la costa de Aldama y a 25 kilómetros del Puerto de Altamira (en Tamaulipas) en el Golfo de México.

“El sitio donde se ubicará las instalaciones de licuefacción de gas natural fue escogido por su proximidad al ducto que suministrará el gas natural, la profundidad del lecho marino, y la proximidad a un puerto, lo que hará la instalación accesible a los servicios de seguridad y de emergencia”, explica México FLNG.

Asegura que los estudios geotécnicos y geofísicos validan que la localización de New Fortress Energy Altamira FLNG es la idónea y aceptable.

También se cuenta con las dimensiones, configuración y características para recolectar y retener el gas natural licuado y refrigerantes, así como sustancias inflamables derramadas dentro del límite de las diferentes áreas proyecto.

Al igual que para facilitar la conducción y el drenado de agua superficial, así como las características necesarias para garantizar que la radiación del máximo desfogue posible emitido por el quemador no dañe al personal o a la población y a las instalaciones.

El 18 de mayo de 2023, la Comisión Reguladora de Enregía (CRE) dio el permiso para que Wesley Robert Edens, copropietario Milwaukee Bucks de la NBA, construya la planta de licuefacción en el Golfo de México.

México FLNG es una empresa fundada por las compañías británicas FLNG Global Production Co. Limited y NFE International Holding Limited.

FLNG Global Production Co. Limited y NFE International Holding Limited fueron creadas por Chis Guinta, quien ha sido director financiero de New Fortress Energy desde agosto de 2018 y director financiero de New Fortress Energy Holdings desde abril de 2017.

New Fortress Energy fue fundada en mayo de 1998 por Wesley Robert Edens, quien es director ejecutivo y presidente de la junta directiva desde agosto de 2018 de la compañía estadounidense, que edifica en las aguas del Golfo de México la planta de licuefacción de gas natural.

La construcción de la plataforma flotante de licuefacción de gas natural es una inversión de gran tamaño, que se hará costa afuera, explica Luis Rafael Apperti Llovet Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC).

El empresario, quien preside el Consejo de Administración de MG Polímeros, señala que el proyecto encabezado por New Fortress Energy tiene un gran impacto para Altamira, Aldama, Tampico y Ciudad Madero, porque muchos de los componentes se construirán en tierra firme por la industria local.

El gas natural será extraído del gasoducto submarino, que corre de Brownsville, en Texas, a Tuxpan en Veracruz, para convertirlo de estado gaseoso a sólido y transportarlo fácilmente en buques de gas natural licuado, comenta Apperti Llovet.

“En lugar de hacer esa operación en tierra firme en Estados Unidos, que es muy compleja en el sentido del tráfico de buques, aquí se hace costa afuera sin tráfico de de barcos y tomando directamente el gas natural del ducto y mandandolo de exportación a Europa”, declara el AISTAC.

Así es la planta de licuefacción en Altamira

La New Fortress Energy Altamira FLNG tiene principalmente en el diseño de una instalación de licuefacción de gas natural, que utilizará la tecnología IPSMR® de Chart para llevar a cabo la licuefacción del gas natural.

La instalación considera dos trenes de licuefacción denominados FLNG1 y FLNG2, cada uno con una capacidad operativa de 1.4 millones de toneladas métricas por año (“MTPA”) de gas natural licuado (“GNL”), equivalentes a 77 millones de gigajoules anuales (GJ/año). Es decir, una capacidad total de 2.8 MTPA, equivalentes a 156 GJ/año.

El tren FLNG 1 estará instalado sobre plataformas marinas tipo Jack-up (auto elevables). Mientras el FLNG 2 está sobre plataformas fijas.

Cada tren de licuefacción está montado sobre 3 plataformas; por lo tanto, New Fortress Energy Altamira FLNG tiene un total de 6 plataformas independientes, cada una con el objeto particular siguiente:

1.- Dos para el acondicionamiento del gas natural para la licuefacción denominadas “Pioneer 1” y “Pioneer 4”

2.- Dos para el alojamiento del Sistema de licuefacción denominadas “Pioneer 2” y “Pioneer 5”

3.- Dos plataformas denominadas “Pioneer 3” y “Pioneer 6”, para albergar instalaciones auxiliares inherentes al proceso de licuefacción (dos centrales para la generación de energía eléctrica en abasto aislado, servicios industriales, de hospedaje y alimentos para el personal de operación del proyecto, entre otros).

New Fortress Energy Altamira FLNG considera como servicios inherentes al proceso de licuefacción, la instalación de tanquería necesaria para albergar el gas natural licuado.

Dichas instalaciones estarán ubicadas en una embarcación denominada “FSU” (por las siglas de Floating Storage Unit) que albergará temporalmente el de gas natural licuado, el cual se situará aproximadamente a 107 metros de las plataformas de licuefacción Pioneer 2 y Pioneer 5.

