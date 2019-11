Así se verá el iPhone 12, según sus patentes

Hace pocos días dimos cuenta de las proyecciones de fans y diseñadores sobre cómo será el iPhone 12. Ahora parece que Apple está trabajando en un extraño teléfono que tiene una pantalla envolvente que cubre la parte frontal y posterior del teléfono.

Según la patente descubierta por Patently Apple, la factoría de Cupertino ha estado presentando patentes similares para pantallas envolventes desde 2013.

La patente, presentada en octubre, menciona que está trabajando en un “bucle continuo” de una pantalla de vidrio alrededor de su dispositivo electrónico.

Según la patente presentada en julio, el teléfono de cristal incorporaría un “software de seguimiento facial … para determinar la orientación del usuario”.

En la presentación de la patente, Apple escribió que está “investigando formas de maximizar” y extender la superficie del dispositivo para una mejor funcionalidad.

Future iPhone could feature wraparound screen: January 9, 2019 — #Apple #iPhone Recent U.S. patent filings by Apple show that the tech giant is considering a radical overhaul of the iPhone – one that could see the screen wrap around the device, front to… https://t.co/gXaVuS5a58 pic.twitter.com/Ib20BmqPed

— Graphic News (@GNgraphicnews) January 9, 2019