Así será la próxima actualización de Google Messages

La aplicación estándar de mensajes de texto en Android se convertirá en “Google Chat”, con lo que tendrá la capacidad para enviar fotos y otras interatividades, de acuerdo con una publicación de The Verge.

Los SMS son los valores predeterminados a los que todos deben acudir, por lo que el objetivo de Google Chat es ofrecer un servicio más cercano a las aplicaciones de mensajería moderna como Worplace de Facebook y Slack.

Ésta no es la primer aplicación que la empresa agrega a su lista recientemente, pues en enero pasado llegó a Mexico, Google for Jobs, que permite navegar, explorar y refinar búsquedas de empleo, aprovechando buena parte de los sitios de anuncios más importantes en internet, The Verge.

La herramienta utiliza una combinación de los algoritmos de búsqueda habituales de Google, así como tecnología de Inteligencia Artificial para ayudar a sus usuarios a encontrar ese empleo que no sabían que existía. Para lograrlo, la empresa se ha asociado con sitios especializados en la materia como Talenteca, LinkedIn, Glassdoor, Love Mondays, y otros.

