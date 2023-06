Atacan a Luisa María Alcalde, nueva titular de Segob, porque es joven y mujer: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo recriminó que se ataque mediáticamente el nombramiento de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación al considerar que la menosprecian por ser mujer y muy joven para ocupar un cargo de esa magnitud.

Y es que ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Alcalde Luján como la nueva titular de la política interior de México convirtiéndose así en la segunda mujer en ocupar este cargo y la más joven, pues tiene 35 años.

El mandatario federal justificó su decisión al decir que debe haber relevo generacional en la política mexicana y paridad en su gabinete legal.

En su asamblea informativa en Pachuca, Hidalgo, como parte de sus giras de trabajo por la República rumbo a la encuesta de Morena que definirá al abanderado presidencia, la exjefa de Gobierno enfatizó que en la sucesión presidencial es tiempo de que las mujeres encabecen puestos de alta jerarquía.

Sheinbaum consideró que su participación en el proceso interno de Morena representa un símbolo de que México es menos machista y que existe igualdad para mujeres y hombres.

“Es tiempo de las mujeres, imagínense haber dicho que no porque son símbolos el que una mujer participe en la encuesta. No solamente por representar la igualdad de las mujeres en todos sentidos sino que es un símbolo que México ya no es tan machista como era.

“Ayer nombraron a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, una mujer joven del movimiento, pero ya empezaron a criticarla por ser mujer y por ser joven. No, las mujeres ya no estamos en aquella época de ‘calladita ya te ves más bonita’, ya no, ya participamos en la vida pública, ya participamos como ingenieras como abogadas, en distintos ámbitos de la sociedad”, sostuvo Sheinbaum Pardo ante simpatizantes de su candidatura.

Dante Delgado, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, criticó el nombramiento pues consideró que Alcalde Luján no tiene la experiencia necesaria para el cargo y llamó a evaluar el estado de ánimo del jefe del Ejecutivo federal.

Hoy, el diario La Jornada, afín al presidente López Obrador, criticó el nombramiento al señalar que Alcalde Luján ha sido una “funcionaria mediocre” y que su premio en Segob es un atentado contra la República.

En tanto, Roberto Madrazo, quien fue excandidato presidencial PRI en el 2006, afirmó que este nombramiento se trata de un pago de favores hacia la familia de la funcionaria por su lealtad al presidente López Obrador.

“Se trata de una caso mas de 90% de lealtad y 10% de capacidad”, consideró.

