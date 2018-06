Automotrices de EU advierten desempleo ante políticas arancelarias de Trump

Dos importantes grupos de comercio de automóviles advirtieron a la administración Trump que imponer aranceles de hasta 25% a los vehículos importados costaría cientos de miles de empleos en automóviles, aumentaría drásticamente los precios de los vehículos y amenazaría el gasto de la industria en automóviles sin conductor.

Una coalición que representa a los principales fabricantes de automóviles extranjeros, incluyendo Toyota Motor, Volkswagen, BMW y Hyundai, dijo que las tarifas perjudicarían a los fabricantes de autos y consumidores estadounidenses, señaló Reuters.

La administración lanzó en mayo una investigación sobre si los vehículos importados representan una amenaza a la seguridad nacional y el presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con imponer aranceles rápidamente.

“La mayor amenaza para la industria automotriz estadounidense en este momento es la posibilidad de que la administración imponga aranceles a las importaciones en relación con esta investigación”, escribió la Asociación de Fabricantes de Automóviles Globales que representa a los principales fabricantes de automóviles extranjeros.

“Esos aranceles aumentarían los precios para los consumidores estadounidenses, limitarían sus opciones y suprimirían las ventas y la producción de vehículos en los Estados Unidos”.

El grupo agregó: “En lugar de crear empleos, estas tarifas resultarían en la pérdida de cientos de miles de empleos en Estados Unidos que producen y venden automóviles, SUV, camiones y autopartes”.

El viernes, Trump amenazó con imponer un arancel del 20% sobre todas las importaciones de automóviles ensamblados en la Unión Europea. El martes, Trump dijo que las tarifas llegarán pronto. “Estamos terminando nuestro estudio de aranceles en automóviles de Estdos Unidos en que han aprovechado desde hace tiempo los Estados Unidos en la forma de Barreras comerciales y aranceles. Al final todo se igualará, ¡y no llevará mucho tiempo! “, Twitteó Trump.

La Alianza de Fabricantes de Automóviles, que representa a General Motors Co, Ford Motor Co, Daimler AG, Toyota y otros, instó a la administración en comentarios separados presentados el miércoles para que no avancen.

“Creemos que el impacto resultante de los aranceles en vehículos importados y componentes de vehículos dañará en última instancia la seguridad económica de Estados Unidos y debilitará nuestra seguridad nacional”, escribió el grupo, calificando las tarifas como un “error” y añadiendo que imponerlas “podría muy bien establecer un precedente peligroso”. que otras naciones podrían usar para proteger su mercado local de la competencia extranjera”.

La Alianza dijo que su análisis de los datos de ventas de automóviles de 2017 mostró que un arancel de 25% sobre los vehículos importados daría lugar a un aumento promedio de 5,800 dólares, lo que aumentaría los costos a los consumidores estadounidenses en casi 45,000 millones anuales.

Los fabricantes de automóviles temen que los aranceles signifiquen menos capital para gastar en automóviles y vehículos eléctricos que se conducen solos.

“Ya estamos en medio de una intensa carrera mundial para liderar la electrificación y la automatización. El aumento de los costos asociados con las tarifas propuestas puede resultar en la disminución de la competitividad de los Estados Unidos en el desarrollo de estas tecnologías avanzadas “, escribió la Alianza.

Ambos grupos de comercio automotriz citaron un estudio del Peterson Institute for International Economics en el sentido de que el costo para los trabajos en Estados Unidos de los derechos de importación sería de 195,000 empleos y podría llegar a 624,000 empleos si otros países toman represalias.

Los aranceles propuestos por motivos de seguridad nacional se han encontrado con la oposición de muchos republicanos en el Congreso.

Trump hizo de las tarifas una parte clave de su mensaje económico y lamentó repetidamente el déficit comercial del sector automotriz de Estados Unidos, particularmente con Alemania y Japón. Algunos asesores sugirieron que el esfuerzo es una forma de tratar de presionar a Canadá y México para que hagan más concesiones en las conversaciones en curso para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo el jueves que el departamento tenía como objetivo finalizar la investigación a fines de julio o agosto. El Departamento de Comercio planea realizar dos días de comentarios públicos en julio sobre su investigación de las importaciones de automóviles.

El Departamento de Comercio ha preguntado si debería considerar a los fabricantes de autos propiedad de los Estados Unidos de manera diferente a los fabricantes de automóviles extranjeros.