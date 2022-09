Avanza reforma que amplia la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles

La reforma constitucional que amplia la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles por 9 años, es decir, hasta 2028, avanzó. Ahora fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado con 18 votos a favor, 5 en contra y una abstención.

Se contempla que esta minuta sea discutida y votada el miércoles en el pleno de la Cámara alta, en donde hasta el momento no se alcanza mayoría calificada para que la reforma pase, pues los senadores del PRI no apoyan la propuesta como lo hicieron en la Cámara de Diputados.

La modificación establece que durante los 9 años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Durante la discusión de la propuesta, las legisladoras del PRI se posicionaron en contra. La senadora Sylvana Beltrones propuso posponer la discusión de esta minuta para invitar a presidentes municipales y gobernadores de estados que tienen problemáticas en seguridad pública, para que digan qué elementos necesitan y cuáles son las urgencias para que esta estrategia sea efectiva en el plazo que se acorde.

“Que no nos ganen las prisas, que no nos ganen las exigencias políticas”, dijo y recordó que en 2019 se tomaron el tiempo para discutir el quinto transitorio constitucional, donde se planteó que la Fuerza Armada estuviera en las calles por cinco años.

“Como cámara revisora estamos obligadas a revisar lo que hizo la cámara de origen. Ese es nuestro trabajo. No estar con prisas anticipadas. Si nos están proponiendo que el termino se aplace es porque alguien fallo, no cumplió con el objetivo y eso requiere de una observancia clara en el dictamen, de un análisis profundo que el dictamen no proporciona”, declaró la priista.

Mientras, la priista Claudia Ruiz Massieu dijo que si no se aprueba la propuesta de Sylvana Beltrones para convocar a un análisis la estrategia de seguridad y de cómo fortalecer a las policías y a la Fuerza Armada, enfatizó que votará en contra.

“¿Por qué ahora cuando no ha expedido el plazo que convenimos?, ¿por que no en el 2024?, ¿por qué sin un diagnostico (…)?, ¿por qué sin ningún sustento quieren anticipar una plazo?”, cuestionó la senadora.

Mientras, el senador Miguel ángel Mancera criticó la minuta, pues dijo que es ambigua al no explicar quien dará el informe en el que se dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.

