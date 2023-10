CURP con foto como nueva identificación oficial… ¿y la credencial del INE?

El proyecto en el Senado que plantea incorporar a la Clave Única de Registro de Población (CURP) la fotografía y datos biométricos de los mexicanos se proyecta como una identificación oficial que desplazaría a la credencial de elector del INE; sin embargo, en un principio estará más dirigida para los menores de edad, si bien ya hubo un proyecto similar en 2009, durante el sexenio del panista Felipe Calderón.

En entrevista con Forbes México, la senadora Olga Sánchez Cordero, quien impulsa la nueva Ley General de Población, donde se ordena que a la CURP se le agregue la fotografía y las huellas dactilares del titular, explicó que esta nueva legislación va dirigida a los menores de edad, pues las personas con más de 18 años ya cuentan con la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

“La intención va dirigida a los menores de edad, porque si eres mayor de edad ya tienes la credencial para votar, pero si eres menor de edad y no puedes pagar un pasaporte, pues resulta que no tienes un derecho humano a la identidad y no te puedes identificar. Eso que dicen que tiene carácter electoral, no es así, básicamente está destinado a menores de 18 de años para que puedan tener un documento de identificación institucional”, dijo la morenista.

Comentó, además, que en algún momento se tendrá que dejar de usar la credencial para votar como identificación, pues recordó que en un artículo transitorio de la primera Ley General de Población expedida en 1974 se señaló que las personas podían usar este documento mientras la Secretaría de Gobernación (Segob) avanzara en la identificación. Por ello, dijo, se utilizará eventualmente la CURP con foto para estos fines.

“Se va a tener que dejar la credencial (del INE) como un documento de identificación, según la Ley de 1974. Ahora que estamos viendo que vamos en camino al voto electrónico, ¿y crees que el voto electrónico va a necesitar que presentes tu credencial para votar o los biométricos?”, cuestionó.

Sobre si la nueva identificación se podrá utilizar en bancos como se hace con la credencial del electoral, la exsecretaria de Gobernación señaló que sí, pero cuando toda la población tenga ya acceso a la identidad por parte del Registro Nacional de Población (Renapo), órgano que expide la CURP.

Lee: CURP con foto: alertan riesgos como secuestros y suplantación de identidad

Ante las críticas al proyecto por riesgos de seguridad con la base de datos, Sánchez Cordero aseguró que el gobierno federal cuenta con las herramientas para resguardar los datos biométricos de la población, por lo que aseveró que no hay riesgo de que esta información sea robada.

También, la senadora mencionó que esta nueva ley busca proteger a los menores de edad y no ponerlos en riesgo, justo lo contrario de lo que advirtió la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Hace unas semana, las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron la abrogación de la Ley General de Población de 1974 y la expedición de una nueva, la cual establece que la CURP tendrá fotografía del rostro de la persona, huellas dactilares, firma y lugar de nacimiento. Todos estos datos serán resguardados por la Segob.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias