Bajan web de inmobiliaria ligada a Luis Vizcaíno, vinculado al ‘cártel inmobiliario’

Después de que Forbes México revelara que el exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona –detenido y acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presunto enriquecimiento ilícito a través de supuestos negocios inmobiliarios– es socio en una empresa constructora de Carlos Alberto Murad Coss, el portal inmobiliario de Grupo Opptare, vinculado a éste último, fue inhabilitado.

El portal https://grupo-opptare.com.mx/ todavía mostraba información hasta el martes 2 de agosto, sin embargo, este jueves 4 de agosto el sitio web ya no muestra ningún tipo de información. Lo mismo ocurrió con un perfil de LinkedIn que llevaba de nombre “Carlos Murad Coss”, en el que se mencionaba a Grupo Opptare.

De acuerdo con un documento obtenido por Forbes México en el Registro Público del Comercio, Luis Vizcaíno Carmona y Carlos Alberto Murad Coss son accionistas a partes iguales de la empresa Construcciones LVB S.A. de C.V., cuya constitución fue formalizada el 12 de julio de 2017 ante el notario público número 89, Gerardo Correa Etchegaray, ubicado en la demarcación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

En su página web, Grupo Opptare tenía registro de los desarrollos inmobiliarios en los que ha participado, ya sea en diseño, construcción o comercialización, o en los tres procesos. La mayoría de ellos están ubicados en la alcaldía Benito Juárez, donde Luis Vizcaíno fue director Jurídico y de Gobierno de 2009 a 2016, cargo que, según la Fiscalía General de Justicia, habría aprovechado para enriquecerse de manera ilícita en aparentes negocios vinculados al sector inmobiliario.

De hecho, este jueves un juez de control vinculó a proceso a Luis Vizcaíno Carmona por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez al considerar que existía el riesgo de fuga a causa de su capacidad económica, por lo que se le mantendrá en el Reclusorio Norte, adonde fue trasladado desde el sábado 30 de julio tras su detención.

Uno de los desarrollos que aparecían en el portal de Grupo Opptare, habilitado todavía hasta la tarde del 2 de agosto, es Cordobanes 54, en la colonia San José Insurgentes, proyecto que a su vez fue promocionado en el perfil de Facebook de LVB Residenciales, cuyo nombre coincide con Construcciones LVB S.A. de C.V, la empresa de la que Luis Vizcaíno Carmona y Carlos Murad Coss son socios.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia, tanto Luis Vizcaíno como el ahora prófugo Nicias René Aridjis Vázquez, quien fuera Director de Desarrollo Urbano de la entonces delegación Benito Juárez, se habrían coludido con proyectos inmobiliarios para entregar permisos de construcción irregulares o no realizar visitas de verificación, a cambio de recibir departamentos. Por ello la dependencia investiga al menos 42 inmuebles.

En el caso de Cordobanes 54, en la colonia San José Insurgentes, el 29 de agosto de 2018, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) resolvió, tras una denuncia ciudadana, que el inmueble incumplía con el uso de suelo correspondiente, que es de 3 niveles y 20% de área libre, observando que el desarrollo inmobiliario constaba de 4 niveles y no tenían área libre.

El portal de Grupo Opptare también se anunciaba en preventa un desarrollo inmobiliario en José María Rico 146, colonia Actipan, alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con una base de datos de la alcaldía, el 19 de junio de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano de la demarcación expidió la constancia de alineamiento para ese predio en favor de Inmobiliaria TVL.

De acuerdo con el Registro Público del Comercio, la constitución de la empresa Inmobiliaria TVL S.A. de C.V. fue formalizada el 27 de marzo de 2019 ante el notario número 89, Gerardo Correa Etchegaray, el mismo ante el cual se formalizó la constitución de Construcciones LVB S.A. de C.V, de la que Luis Vizcaíno y Carlos Alberto Murad Coss son socios.

En el acta constitutiva de Inmobiliaria TVL S.A. de C.V aparecen como accionistas Alfredo Rodríguez Hernández y Miguel Luis Manzano Méndez, y como administrador único Carlos Alberto Murad Coss, el socio de Vizcaíno en Construcciones LVB S.A. de C.V. De hecho, en el acta constitutiva de Construcciones LVB S.A. de C.V también aparece el nombre de Miguel Luis Manzano Méndez, pero como comisario de la compañía.

Nebraska 173 es otros de los desarrollos inmobiliarios que se promocionaban en el portal Grupo Opptare. En un documento de la alcaldía Benito Juárez, fechado el 17 de septiembre de 2019, se menciona a Carlos Alberto Murad Coss como encargado del predio, y a Miguel Luis Manzano Méndez como apoderado legal.

Sobre este predio, la PAOT tiene abierto el expediente PAOT-2020-2768-SOT-642 por “actos, hechos y omisiones” como “la realización de una construcción que no cumplió con el procedimiento de publicitación vecinal, no cuenta con los permisos necesarios, rebasa los niveles, no respeta el área mínima permeable, aunado a la afectación de 4 individuos arbóreos”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vincula a Luis Vizcaíno con 42 inmuebles “aparentemente relacionados con el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez, del que probablemente forma parte el aprehendido”, según palabras del vocero de la dependencia, Ulises Lara López.

“Existen indicios de que ‘Luis N’, a través de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, probablemente habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses”, informó Lara López el sábado pasado. Y añadió que estas acciones “redundaron en beneficios económicos y políticos para sus jefes inmediatos y aparentemente para otras personas de alto nivel jerárquico tanto de la demarcación como del partido político en el que milita (PAN)”.

