“Brexit”: La nueva elección que define el futuro del Reino Unido

DW.- En septiembre comenzó la batalla por cada voto. Desde entonces, Ed Schackle no ha estado tranquilo. En universidades y escuelas de todo el país, el joven de 24 años organiza reuniones entre candidatos de todos los partidos y jóvenes, para entusiasmarlos con las elecciones, pero sobre todo para incentivarlos a que se inscriban.

“Esta elección determina nuestro futuro. Es muy importante que la mayor cantidad de gente posible vaya a las urnas”, dice Shackle con pasión. Él trabaja para la organización “Vote For Our Future” (Vota por nuestro futuro), la primera campaña no partidista que tiene el objetivo de inscribir a tantos jóvenes como sea posible.

“Abrir los ojos a la próxima generación”

Shackle es conservador, él vota por los Tory. Sin embargo, en realidad él está en contra del Brexit. No le gusta la forma en que se lleva el acuerdo con la Unión Europea, y esa es exactamente la razón por la que está decepcionado de su partido. Pero ahora trabaja para una organización imparcial y no quiere ni puede hablar más de ello.

Prefiere hablar de lo que interesan a los jóvenes votantes, como el cambio climático o los derechos de las mujeres y las minorías: “Estos son los temas que mueven a muchos jóvenes. Normalmente los candidatos no hablan tanto de estos. En nuestros eventos, sin embargo, estamos enfocados en hacer justamente eso, y por supuesto, eso les abre los ojos a la próxima generación”.

Una nueva votación por el Brexit

En toda la isla, el Brexit es muy discutido entre los jóvenes. Y esa es exactamente la razón por la que muchos jóvenes ven la elección como algo histórico. Es precisamente porque los británicos decidirán, en cierto modo, una vez más si Gran Bretaña abandonará la UE.

Han pasado más de tres años desde el resultado final de la votación. Tres años en los que el tema “saturó” los titulares. “Para muchos, estas son las primeras elecciones, desde el referéndum, en las que pueden participar. Han oído de todo sobre el Brexit y ahora pueden votar por sí mismos”, afirma Shackle.

Mientras más joven, más a la izquierda

La grieta que el Brexit ha dejado en la sociedad británica también se refleja demográficamente. Una abrumadora mayoría del 73% de los jóvenes entre 18 y 24 años votó en contra de abandonar la UE, en 2016. En tanto, el 60% de los mayores de 65 años votó a favor. En Gran Bretaña: cuanto más joven, más la izquierda.

Tres partidos están acaparando una gran cantidad de jóvenes votantes: el Partido Laborista, los Demócratas Liberales y los Verdes. Según las últimas encuestas, realizada por el Instituto de Investigación de Opinión YouGov, el 38% de los jóvenes de 18 a 29 años votarán por los laboristas, el 18% por los liberales y hasta el 15% por los verdes.

Pocos jóvenes son conservadores

Esto podría ser un problema para Boris Johnson y los conservadores, solo un 16% de los jóvenes quiere votar por los conservadores. El partido es considerado viejo y aburrido entre los votantes jóvenes. Además, exige “brexit” inmediato, lo que es impopular entre los nuevos votantes.

Ronnie Reid, un joven de 24 años, ya ha votado por los conservadores tres veces: en 2015, 2017 y en las elecciones europeas. Ahora, en diciembre, quiere volver a hacerlo. “Claro, Boris Johnson no es un santo, pero tiene una personalidad con la que puede inspirar a la gente. Por fin necesitamos claridad sobre la salida de la UE. Él se encargará de eso”.

Un trabajo de persuasión

Femi Oluwole quiere votar a toda costa. El licenciado en Derecho abandonó su carrera para convertirse en un activista. Actualmente está de gira en Londres, repartiendo folletos y hablando con posibles votantes. Debido a su convicción política, Oluwole fue acosado en bares, tuvo que soportar comentarios racistas y amenazas en las redes sociales. Su mensaje tiene bastante más alcance a través de Twitter e Instagram, donde Oluwole tiene más de 200 mil seguidores.

“La gente votó en 2016 por algo que finalmente no conseguirán. Tenemos menos control sobre nuestro país. No nos estamos enriqueciendo, sino empobreciendo. Necesitamos una nueva votación”, le dice a DW, en la campaña electoral.

Al menos 3.8 millones de nuevos votantes

Oluwole está satisfecho con las últimas cifras de inscripción de votantes: “Desde que se convocaron las elecciones de diciembre, se han inscrito 3,8 millones de nuevos votantes”. Si estos nuevos jóvenes van a votar, entonces el segundo referéndum podría funcionar, cree él.

Casi tres cuartas partes de ellos son votantes jóvenes menores de 35 años. De los nuevos votantes, 2,6 millones son jóvenes y sus votos podrían ser una amenaza para Boris Johnson y los conservadores, si los nuevos votantes van a las urnas el 12 de diciembre.