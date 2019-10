Cabify, Didi y demás apps insisten en libre competencia con taxistas

Después de que diversos grupos de taxistas se manifestaran en las principales avenidas de la Ciudad de México abogando una justa regulación y piso parejo ante los servicios que prestan compañías trasnacionales como Uber, DiDi, Cabify o Beat, algunas plataformas dijeron a Forbes México que comprenden la situación por la que atraviesa el sector, sin embargo resaltan que lo mejor para los usuarios es que exista un clima de libre competencia libre así como de inclusión de todos los servicios a la totalidad de la población.

“En DiDi queremos contribuir a generar mejores condiciones de movilidad segura en México. Por eso, pensamos que el mejor enfoque es el que se centra en las necesidades de los usuarios impulsando la competencia de manera libre, fomentando la accesibilidad y la inclusión de todos los servicios a la totalidad de la población, al mismo tiempo que se les ofrezca certeza y seguridad a cada uno de ellos”, detalló DiDi a Forbes México.

En este sentido la empresa china señaló que las necesidades de transporte que tiene una urbe tan grande como la Ciudad de México, son en su justa dimensión, lo que lleva a que todos los sectores, incluyendo autoridades, se sumen para que los mayores beneficiados sean los usuarios.

“Las necesidades y retos de movilidad en la Ciudad de México son enormes y requieren de la suma de esfuerzos de todos, así como de comunicación permanente y del entendimiento mutuo entre los usuarios, el sector privado y las autoridades”, señaló la firma china.

En este escenario, y tras una reunión que los taxistas agremiados sostuvieron con la Secretaría de Gobernación (Segob), se llegó a algunos acuerdos, como:

Establecer una ruta jurídica para saber si son o no legales las apps de transporte; en caso de que sí lo sean, los taxistas se sumarían a una nueva aplicación

Asimismo, tratar de armonizar la ley de movilidad a nivel nacional

Los concesionarios señalaron que es importante revisar las tarifas actuales porque, según dijeron, en 20 años no se han ajustado. Además, hicieron el compromiso de no movilizarse más y dar un plazo de dos semanas para evaluar los resultados, si éstos no son satisfactorios, saldrán de nuevo a las calles.

Cabify reconoce el derecho a manifestar diferentes posturas

Para la firma española Cabify, los diversos actos de manifestación realizados por los sectores de taxistas en México, responden a un ejercicio justo en el que tanto gremios, como ciudadanos, tienen el derecho de protestar diferentes posturas.

“Respecto a las protestas y movimientos nacionales por parte del gremio taxista, entendemos y reconocemos el derecho de los ciudadanos a manifestar sus posturas y demandas; bajo esta premisa reiteramos nuestro compromiso con ellos, con el gobierno y con los ciudadanos de que deseamos contribuir a la descongestión de nuestras ciudades en un entorno competitivo y justo para todos”, compartió Cabify a Forbes México.

La compañía que recién anunció a Agustín Jiménez como su nuevo director para México, señaló que en México, siempre estará abierta al diálogo participativo y democrático con cada uno de los actores involucrados para abonar a políticas públicas que respondan a las necesidades de la ciudad.

“En Cabify creemos fielmente en la competencia justa y equilibrada que nos permita a todos trabajar en conjunto para desarrollar un plan de movilidad que permita hacer de nuestras ciudades mejores lugares para vivir. Habitamos un país con un ecosistema de movilidad enorme y a lo largo del tiempo hemos transmitido con acciones nuestra voluntad de colaborar con todos los actores de la industria en la que nos desempeñamos”, detalló Cabify.

Forbes México solicitó su postura a Uber y a la compañía Beat sin embargo ambas empresas señalaron no tener en ese momento alguna declaración.

Ante los acuerdos pactados, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, garantizó que los logros alcanzados en la mesa de negociación con taxistas y autoridades de la Ciudad de México tendrán la fortaleza política y moral para que sean cumplidos.

