Cada minuto, Estados Unidos comercia 3 mdd con México y Canadá: Amsoc 

Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico (Amsoc), aseguró que América del Norte es un motor económico poderoso a nivel mundial, gracias a que Estados Unidos comercia cada minuto 3 millones de dólares con México y Canadá.

“Los Estados Unidos realizan transacciones comerciales con México y Canadá, sus principales socios comerciales, a un ritmo de 3 millones de dólares por minuto”, manifestó el líder de dos millones de americanos que residen en territorio mexicano y miles de empresas estadounidenses.

Un tercio del producto interno bruto (PIB) mundial se genera entre México, Estados Unidos y Canadá, así como su PIB combinado incluso se ha duplicado en los últimos diez años, señaló el dirigente empresarial.

Lee: Prevén que México capte 11 mil mdp de nuevas inversiones por nearshoring en 2023

“Más de la mitad de las exportaciones totales de México a los Estados Unidos transitan por cinco estados fronterizos: Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Baja California”, apuntó Rubin.

A todas luces, la relación comercial entre las tres naciones, y en especial la existente entre Estados Unidos y México son punto focal de la salud económica de la región, expuso.

El inicio de este 2023 marca un momento histórico, cuando los jefes de estado de Canadá, Estados Unidos y México se reúnan en esta ciudad para celebrar la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

Justin Trudeau, primer Ministro de Canadá, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador, presidente México, abordarán temas de primer orden para la región, destacando entre ellos los relativos al comercio e integración económica, migración, seguridad, salud, diversidad, equidad e inclusión, cambio climático y medio ambiente.

“La reunión cumbre, y en especial el encuentro entre los mandatarios Biden y López Obrador el martes 10, no solo será continuación de las pláticas celebradas entre los mandatarios en noviembre de 2021 en Washington, DC, sino un avance concreto en la estructura regional para abordar desafíos que van desde una inminente recesión hasta las estrategias regionales que abatan la pobreza y la desigualdad”, señaló Larry Rubin.

Otro aspecto destacable que incide en los temas de innovación y cambio climático, dijo, es el Plan Sonora, que observa medidas generadoras de energías renovables en México, contribuyendo a los compromisos internacionales en la materia y a la creación de empleos, sobre todo en el renglón automotriz.

“La frontera de aproximadamente 500 kilómetros que comparten Sonora y Arizona será detonador de innovación”, recordó el presidente de la Amsoc.

“Arizona se convierte en centro para la elaboración de chips conductores, que en última instancia se traducirá en la producción de autos eléctricos para uso en Estados Unidos”, mencionó Rubin.

El Plan Sonora, significativo avance para la generación de energías limpias, contempla una inversión de 48 millones de dólares de aquí al año 2030, expuso.

Lee: Nearshoring no dará tasas de crecimiento de Asia a México: Alejandro Werner

El capítulo de relocalización de instalaciones manufactureras, conocido como nearshoring es otro de los puntos a destacar en la agenda, expresó Larry Rubin.

El sector manufacturero es crucial para la economía de México y muestra de ello fue el 36 por ciento de incremento de inversión extranjera directa (año-año) en este renglón durante los primeros nueve meses de 2022.

“The American Society of Mexico ha seguido de cerca el desarrollo de las negociaciones y facilidades que el gobierno mexicano abre para las empresas interesadas en la relocalización. Confiamos que las pláticas entre los Jefes de Estado de Estados Unidos, México y Canadá arrojen anuncios importantes en este renglón”, añadió el presidente de The American Society of Mexico.

“Este es un momento por demás oportuno para el encuentro entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá, que confiamos delinearán acciones encaminadas a la prosperidad integral de la región”, concluyó.