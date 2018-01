¿Caja idiota? Apple, Google y Roku se pelean por hacer “smart” tu TV

Este texto fue publicado originalmente el 8 de noviembre de 2017.

La indiferencia y el hartazgo de los televidentes frente a los contenidos televisivos han abierto una oportunidad a emporios tecnológicos como Apple, Google o Roku. Con la creación de Set Top Boxes (consolas decodificadoras de televisión, pero de video digital bajo demanda) buscan ganar terreno y hablarle a una nueva generación de consumidores que migran de televidentes a usuarios digitales.

Y esto tiene que ver con el apresurado uso de internet que se observa en México. Tres de cada cuatro usuarios han visto películas, series, videos o programas en línea; esto es, 38.3 millones de personas han recurrido, al menos en una ocasión, a los servicios que proveen las plataformas de contenidos Over the Top (OTT), un concepto que se refiere a la transmisión de contenido en video o audio a través de internet, como Netflix, Crackle, Vudú, Claro-Video, iTunes y Klick, entre otros. Sin embargo, únicamente 4.3% de los usuarios de la red o 2.21 millones de usuarios, pagan una cuota mensual por el acceso a estos materiales. El resto, o no cuenta con ninguna de estas plataformas, o utiliza Set Top Boxes, según lo ha señalado The Competitive Intelligence Unit (CIU).

PUBLICIDAD

Los cambios en las preferencias de consumo de contenidos de las nuevas generaciones hacen que las suscripciones a plataformas de video bajo demanda basadas en internet (OTT) crezcan rápidamente; con esto obligan a cambiar los tradicionales modelos de distribución y consumo de contenidos audiovisuales. Y es a través de dispositivos como Chromecast de Google, Apple TV y Roku que buscan llegar a un mercado difícil de calcular en México.

Ante ello, las plataformas OTT adquieren tanta relevancia que la TV de paga tradicional empieza a integrarlas como parte de su oferta comercial; y no sólo eso, las redes sociales más importantes pasan de ser administradoras de contenidos generados por sus usuarios a retransmisoras de contenido audiovisual y, cada vez más, a productoras de contenido propio.

México sigue esta tendencia. Los servicios de video bajo demanda basados en internet alcanzaron 7.4 millones de suscripciones al finalizar el segundo trimestre de 2017, un crecimiento de 25.6% respecto del año anterior y 12 veces la cifra de hace un lustro, según The CIU.

“Se trata de un mercado que, en los últimos cinco o seis años, ha abonado un importante número de suscripciones, inclusive aquellas que alcanzó la televisión de paga. Por ejemplo, a la televisión de paga le costó, más o menos, tres décadas llegar a una contabilidad de suscripciones similar a la que alcanzaron en tan sólo seis años, este tipo de plataformas”, señala Radamés Camargo, especialista de CIU.

Desde el punto de vista de Camargo, es difícil calcular el tamaño del mercado de este tipo de dispositivos, ya que no hay datos exactos del segmento en México. Sin embargo, el analista confía en que, para el siguiente año, el mismo crecimiento que ha mostrado la adquisición de este tipo de dispositivos arrojará mediciones claras que permitan estudiar el avance que ha tenido este sector.

“Es un mercado que enfrenta barreras estructurales, como el hecho de que todavía la conectividad en nuestro país llega a un poco más de la mitad de los hogares. De cierta manera, eso es un inconveniente, porque se requiere necesariamente de internet. Y el otro tema es que estas suscripciones de servicios audiovisuales también tienen un precio y no todos cuentan [con los recursos] para poder comprar alguno de estos servicios o dispositivos”, detalla el analista.

Roku, el líder en EU

Según los últimos datos de la compañía Parks Associates, Roku aumenta su liderazgo en el mercado de los Set Top Boxes. Al primer trimestre de 2017, era de Roku el 37% de los reproductores multimedia de streaming que había en los hogares con banda ancha en Estados Unidos, un aumento de un tercio frente al primer trimestre de 2016. Esa cifra pone a esa compañía a la cabeza.

Te puede interesar: Roku tiene más usuarios que Google, Amazon y Apple en EU

De acuerdo con el informe de Parks Associates, “Reinventing CE: Transforming Devices to Service Platforms”, este aumento de la base instalada pone a Roku en una posición superior respecto de sus principales competidores, como Amazon, Google y Apple.

“Roku emergió temprano como un líder del mercado de Estados Unidos para la transmisión de reproductores de medios, y la compañía se ha mantenido firmemente en esa posición”, señala Glenn Hower, analista senior de la firma Parks Associates.

De los otros jugadores importantes en este mercado, sólo Fire TV, de Amazon, tuvo un aumento en su cuota de base instalada durante el mismo periodo. Amazon aumentó su participación de 16% a 24% en tales reproductores multimedia en hogares de banda ancha de Estados Unidos, lo que impulsó al e-tailer por encima de Google hasta el segundo lugar. Chromecast, de Google, ahora tiene una participación de 18%, mientras que Apple cayó a 15%, señala Parks Associates.

“En Estados Unidos, estos servicios tienen una competencia relevante con toda esta oferta de contenidos y la televisión de paga. Lo que vemos en este caso es que estos contenidos cada vez están reduciendo más las preferencias de contratación de otros servicios. En unos periodos, se han reducido las suscripciones en favor de estas plataformas de contenidos bajo demanda por internet”, compara el analista de CIU.

Pese a Trump, tendencia a la baja

Camargo habla sobre los costos y precios que conlleva tener uno de estos dispositivos en el país.

“Al menos en México, experimentamos una oleada al alza en este tipo de dispositivos que, de cierta manera, es explicada por el tipo de cambio. A finales del año pasado y principios de éste, y a consecuencia de la entrada del presidente Trump con todas sus declaraciones sobre el TLCAN y su discurso anti México, se dio un incremento en estos dispositivos. La razón es que los distribuidores compran inventarios a cierto tipo de cambio: si viéramos los inventarios entre enero y marzo, por ejemplo, el dólar venía con un tipo de cambio de 16 pesos; si ya lo vemos en la actualidad, muy probablemente venga este tipo de dispositivos con un tipo de cambio entre 18 y 19 pesos. Sin embargo, a través del tiempo, lo que hemos visto es que estos dispositivos se han ido abaratando conforme ha aumentado la oferta”, señala el especialista.

El analista de CIU afirma que este mercado, que en México se registra “naciente”, debe proyectarse a futuro y medirse con base en el número de jugadores que se sumen al mismo.

“En el mercado mexicano, cuando a la gente le hablas de Set Top Boxes, lo más seguro es que te mencionen que conocen dos o tres opciones: Apple TV, Chromecast y Roku [este último, con el peso de una orden expresa para no ser comercializado en el país)]. Más que ésos… no hay”.

Te puede interesar: Las razones del fracaso de la TV abierta

Qué hacen, qué ofrecen y de qué están hechos

Soportes HRD y 4k. Tanto Apple TV como Chromecast y Roku cuentan con soportes para resolución 4K o HDR, pero eso es sólo un elemento importante para obtener la mejor imagen en la tv.

El 4K define el número de pixeles, y el HDR define lo brillante, oscuro y colorido que alcanza cada pixel. Si tienes una tv que lo soporte, el contenido HDR puede verse mejor que el video 4K reproducido con rango dinámico estándar.

Ecosistema. Con el lanzamiento de tvOS, Apple, en su versión más reciente, empezó a soportar las aplicaciones y servicios que no le son propios. Mientras tanto, Roku ha estado desarrollando todo un catálogo de miles de canales, apps y servicios, y Google ha expandido sus capacidades en la plataforma Cast, que impulsa al Chromecast durante, al menos, el doble de tiempo.

Ante esto, Apple ha ido creciendo su oferta paulatinamente, pero aún va detrás de Roku y Google en cuanto a contenido de terceros al que puedes acceder. Los principales servicios de streaming, como Hulu, Netflix y Sling TV están disponibles, pero la biblioteca on demand de Google está ausente, junto con otros nombres más pequeños. Apple también parece estar restringiendo servicios de música de terceros en tvOS para empujar a los usuarios hacia iTunes y Apple Music; no encontrarás Spotify en el Apple TV 4K, aun cuando puedes conseguirlo fácilmente en los streamers de Roku y Google.

Sin embargo, Apple cuenta con una ventaja. Si se consume la mayoría de contenidos de películas, música y series de tv a través de iTunes, Apple TV es la mejor opción. De hecho, fácilmente se puede acceder a compras y buscar contenido en iTunes simplemente hablándole al control remoto (la integración de Siri en el Apple TV es quizá las más robusta de todos los iGadgets). Roku también cuenta con soporte para búsqueda por voz, pero no tiene su propia biblioteca multimedia y depende, principalmente, de servicios de terceros como Hulu y Netflix. Google, mientras tanto, tiene bastante contenido disponible a través de Google Play, pero el Chromecast Ultra requiere usar el propio smartphone o tablet para navegar en él, en lugar de una sencilla interfaz en pantalla.

Función de voz. Apple y Roku tienen soporte para búsqueda por voz y controles con micrófonos incorporados al control remoto, pero Roku se enfoca principalmente en búsqueda de voz, permitiendo encontrar películas y series hablando simplemente en el micrófono, mientras que Apple ocupa a Siri.

El asistente de voz de Apple es poderoso, con un alcance que va más allá de tan sólo elegir lo que se quiere ver. Puedes pedir a Siri contestar preguntas, configurar alarmas y controlar directamente la reproducción de medios. Incluso, tiene la capacidad de controlar tus dispositivos de smart home siempre que sean compatibles con el HomeKit de Apple. El asistente de voz de Google Assistant parece tan poderoso como Siri, pero, nuevamente, el requisito de smartphone/tablet para Chromecast tiene un papel importante aquí.

El Chromecast Ultra no tiene un control remoto con micrófono, así que no puedes dar órdenes, y no todos los dispositivos Android cuentan con Google Assistant, por lo que no se puede estar seguro de que los comandos de voz irán de la mano con el dispositivo. La mejor forma para que Google Assistant funcione bien con Chromecast es agregar Google Home u otro altavoz con asistente de voz a tu configuración, y así no depender de un smartphone para tener esos controles.

Precio. Aquí es en donde Apple se distingue aún más de la competencia. El streaming de medios 4K ha estado disponible por 100 dólares o menos desde hace más de un año.

El Apple TV 4K, mientras tanto, comienza en 3,999 pesos —aunque es el único de los competidores en tener almacenamiento integrado, con 32 GB—. Chromecast Ultra cuesta 69 dólares, mientras que el Roku Ultra tiene un precio de 100 dólares; una versión abajo, el Roku Premiere, mantiene las funciones preferidas por 90 dólares.

Te puede interesar: México suspende venta de Roku TV