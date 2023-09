Rachel Daly, máxima goleadora de la Premier League femenina e internacional con Inglaterra, advirtió de las extremas condiciones de calor que se pueden vivir en el Mundial de fútbol masculino de Estados Unidos.

La Copa del Mundo, que se disputará en verano, a diferencia del último Mundial, jugado en Catar, tiene previsto programar partidos a las 15:00 hora local, lo que la jugadora del Aston Villa ha considerado un problema.

Daly habla desde la experiencia, ya que jugó varios años en la MLS y en 2017, en un partido que se disputó en Texas a 32 grados sufrió un colapso que le hizo abandonar el encuentro en camilla.

Calor: el principal desafío que enfrenta el Mundial de Fútbol 2026

“Claro que puede ser un problema”, dijo Daly en rueda de prensa antes de enfrentarse a Escocia en la Liga de Naciones.

“Creo que la humedad es lo peor, unida al calor no es la mejor opción. Especialmente para los partidos al mediodía o a las 3 de la tarde, es algo que se puede evitar porque no es seguro. Desde mi experiencia personal, no es algo seguro, así que espero que la FIFA lo tenga en cuenta”, señaló.

Tomando como ejemplo Texas, este año en verano se registraron temperaturas por encima de 38 grados centígrados durante 27 días consecutivos.

Con información de EFE.

