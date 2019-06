Cambios en México impactan al mercado inmobiliario de lujo

Los cambios políticos y económicos que se viven en México han ocasionado un desempeño más lento en el mercado inmobiliario de lujo, aunque se espera que dicha situación se solucione en el corto plazo, señalaron especialistas durante el primer Foro Forbes Inmobiliario.

«México está viviendo cambios, lo que ha generado un ambiente de espera, un compás de espera, pero no necesariamente la gente ha dejado de comprar, sí ha pospuesto, pero es diferente a decir que el mexicano no compra en México», comentó Carlos Ancira, fundador de Grupo Chartwell, dedicado al desarrollo inmobiliario, y socio de The Related Group México, durante la ponencia «El lujo del sector».

El experto indicó que se ha ralentizado el proceso de toma de decisión de los compradores en dicho sector inmobiliario, sin embargo, en el corto plazo podría verse nuevamente el dinamismo en puntos importantes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Riviera Maya.

Lorenzo Rodríguez, vicepresidente de Fortune International Group, añadió que el mercado de lujo en Miami ha bajado un poco.

«El mercado se ha aflojado un poco, pero el comprador ahora es muy estratégico y la gente está más reservada, pero lo que creo que habrá es que en dos o tres años, como nadie avanzará proyectos hasta el 2020 o 2021, estas unidades que quedan de los desarrolladores se resolverán en los próximos 12 a 18 meses y entonces se establecerá el mercado «, indicó Rodríguez

Por su parte, Joseph Kavana, fundador y CEO de K Group Holdings, ubicado también en Miami, señaló que la incertidumbre ha afectado un poco menos al sector de lujo.

