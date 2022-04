Camiseta del gol de la ‘Mano de Dios’ de Maradona, a la venta en 5.23 mdd

Reuters.- La casa de subastas Sotheby’s dijo el miércoles que espera que la camiseta usada por Diego Maradona cuando marcó su famoso gol de la “Mano de Dios” contra Inglaterra en el Mundial de México 1986 sea vendida en al menos 4 millones de libras (5.23 millones de dólares).

Sin embargo, la hija mayor del exastro argentino, Dalma Maradona, y su exesposa, Claudia Villafañe, sostuvieron que la casaca a subastar no es la que utilizó al momento de marcar los dos históricos goles de Argentina, sino que es la que vistió durante el primer tiempo.

La camiseta que se va a subastar la posee el exvolante de la selección inglesa Steve Hodge, quien intercambió camisetas con Maradona luego de que Argentina venciera al conjunto europeo por 2-1, con dos goles del astro del fútbol, el segundo considerado uno de los mejores de la historia.

“Él (Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles, pero no lo puede decir porque esa es la que tiene más valor” sostuvo la hija del exfutbolista en un programa radial en Buenos Aires.

“Lo sé fehacientemente. Claramente él no la tiene. Entiendo que pueda creer que la tiene, pero no la tiene. No es esa camiseta”, agregó, sin dar más detalles sobre quién posee la casaca con la que Maradona realizó los dos goles de ese partido.

Fue justamente un fallido rechazo defensivo de Hodge hacia atrás el que Maradona interceptó de manera disimulada en el aire con su mano, antes de que un sorprendido arquero inglés Peter Shilton pudiera agarrar o despejar el balón, marcando el primer gol del encuentro de cuartos de final del torneo.

Tras la muerte de Maradona a fines del 2020, Hodge dijo que la camiseta del argentino no estaba a la venta.

Hasta el momento la camiseta de fútbol más cara vendida en una subasta es la que había usado la estrella brasileña Pelé en la final del Mundial de 1970, que alcanzó las 157.750 libras en 2002, tres veces más que el precio esperado, según los Récords Mundiales de Guinness.

Maradona, quien guió a la selección argentina a la gloria en el Mundial de 1986, es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Murió a los 60 años en 2020 debido a un paro cardíaco.

(1 dólar = 0.642 libras)

