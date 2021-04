Candidato de Va Por México en SLP descarta subordinación ante AMLO

San Luis Potosí es uno de los principales bastiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y éste no quiero perderlo, aunque eso implique que un panista lo gobierne.

Por ello, la coalición Va por México –conformada por el PRI, PAN y PRD– tiene como candidato a gobernador al panista Octavio Pedroza, quien hasta el momento figura en las encuestas como el preferido para gobernar la entidad.

En entrevista con Forbes México, señala que de ganar la gubernatura en San Luis Potosí, la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador será institucional, pero nunca de subordinación.

“Institucional, de respeto, entendiendo que somos una república federal. Yo no voy a ser beligerante, voy a establecer las posturas defendiendo los intereses de mi estado, pero llevando la relación en paz. (…) Podemos pensar diferente en muchos temas, pero nunca de subordinación. Si entendemos cómo se define constitucionalmente a la república federal, sabemos que no hay subordinación entre las tres Poderes”, afirma.

Entre sus propuestas está el apoyo a las micropymes con el fin de reactivar la economía en el estado, pues la pandemia de Covid-19 dejó el año pasado más de 335,000 desempleados en la entidad, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Hemos hecho el compromiso que durante nuestro gobierno vamos a tener una política de adquisición en lo local: el apoyo a las micropymes para nosotros es fundamental. Más de 95% de la generación de empleos del estado gravita en torno a las micro, pequeñas y mediana empresas. (También proponemos) créditos blandos, promoción de los productos potosinos”, dice.

Cuando fue elegido como candidato de la coalición provocó divisiones al interior del PAN. Por ejemplo, Xavier Nava –quien no era panista, pero sí había llegado por este partido a la alcaldía de la capital de San Luis Potosí– estuvo en desacuerdo que Pedroza fuera el abanderado, pues él quería serlo.

“Nuestro principal contendiente era un potosino que no milita en el PAN, que de manera coyuntural ocupó la candidatura y ganó la presidencia (municipal) de San Luis Potosí, pero nunca hizo esfuerzo para incorporarse al PAN”, señala en alusión a Nava.

¿Cuál es su agenda?

Nosotros estamos distribuyendo nuestro tiempo pues con la mayor presencia posible en los 58 municipios que tiene San Luis Potosí. Le dedicamos una buena parte de nuestro tiempo a tener el contacto razonable, prudente, cuidadoso con la población. Hemos dicho en todo momento que privilegiamos el protocolo de sanidad.

Hemos tomado una estrategia de fijar cada semana uno de los grandes temas que comprende nuestra propuesta. La primera semana hablamos de los derechos de la mujer; la segunda, todo lo relacionado con seguridad, y la tercera, la reactivación económica.

¿Cuáles son los principales temas en el estado?

Sin lugar a dudas, el mayor tema que más preocupa a los potosinos es la seguridad y el combate a la violencia en todos sus aspectos: tanto en delitos de fuero común como delitos de alto impacto.

En San Luis Potosí, lamentablemente, en los últimos años hemos vivido momento complicados: la presencia del crimen organizado, pero también a partir de la pandemia y como resultado de ella, el número tan importante de personas que perdieron el empleo, se han disparado algunos delitos de fuero común, como el robo a casa, robo a vehículo, la violencia contra mujeres no deja de estar presente.

En segundo lugar, el tema de la economía. La pérdida de empleos que se dio resultado de la pandemia ha lastimado a la sociedad; en tercero, el tema de la salud (…), pero hay un problema histórico. A raíz del nuevo gobierno federal, en los centros de salud, de los municipios alejados de la capital, hay un severo problema de falta de medicamentos; no contamos con el número necesario de hospitales regionales de nivel 1.

En el caso de la recuperación económica, ¿qué propuestas trae?

(También proponemos) créditos blandos, promoción de los productos potosinos, darle cadena de valor a la proveeduría de las empresas importantes instaladas en nuestro estado, el clúster automotriz, las empresas que giran entorno de la industria metal mecánica, establecer cadenas de valor para que la proveeduría de nuestro estado adquiera una mayor relevancia.

Cuando lo eligieron como candidato, hubo enfrentamientos de panistas que no aceptan su candidatura. ¿Qué ha hecho ante esto? ¿Incluirá en su campaña a quienes no aceptaron su candidatura?

Nuestra trayectoria nos avala. Nuestro principal contendiente era un potosino que no milita en el PAN, que de manera coyuntural ocupó la candidatura y ganó la presidencia (municipal) de San Luis Potosí, pero nunca hizo esfuerzo para incorporarse al PAN, y esto hizo la diferencia en el proceso interno, donde el panista volteó a ver los principios, práctica de vida, los resultados por la trayectoria política. Afortunadamente, en el proceso interno logramos el resultado favorable.

¿Ha buscado a esta persona para incluirlo en su campaña?

Yo sí hice mis esfuerzos y todos los intentos por establecer los canales de comunicación, diálogo, de suma; lamentablemente, no hubo respuesta de su parte, y hoy es candidato de Morena. Primero fue (candidato) por el PRD; después, por el PAN, y ahora busca reelegirse por Morena.

Eso me parece que a los ojos del electorado dibuja que no existe una congruencia y consistencia en la línea del pensamiento político. Eso me parece que se reflejará en las urnas.

¿Le costó trabajo aceptar una candidatura donde va el PRI?

No, yo históricamente he tenido grandes relaciones y muchos amigos en el PRI. Creo que hoy logramos entender que hay un bien superior que es San Luis Potosí y que era momento dejar diferencias, antagonismos del pasado, y que hoy nos convoca el evitar que a San Luis Potosí llegue a gobernar alguien que no tiene la capacidad, la trayectoria, que no garantiza la seguridad.

De ganar, ¿el PAN estaría recuperando SLP o el PRI seguirá gobernando?

¿Quién va a gobernar? Va a gobernar San Luis Potosí a través de una alianza en donde seremos incluyentes, donde habrá espacios para la participación de los mejores. No importa la afiliación partidista. A San Luis Potosí lo vamos a gobernar los mejores, venga de donde venga, ya sea de otro partido o ciudadanos que no militen en ninguno.

