Captan por primera vez a tiburón ‘prehistórico’ en su hábitat natural

Científicos estadounidenses lograron captar imágenes por primera vez en su hábitat natural, a una cañabota gris o tiburón de peinetas (Hexanchus griseus)

“Más tomas del ‘seis branquias’ capturadas sábado pasado con el subpiloto Lee Frey y el fotógrafo Janssen Powers. La cúpula de acrílico de 7 pulgadas de espesor hace que las cosas parezcan más pequeñas de lo que son, pero estimamos que el animal tiene unos 5 metros de largo”, mostró en un video en Twitter, Gavin Naylor, director del Programa de Investigación de Tiburones de la Florida.

More six-gill footage taken from sub last saturday w/ sub-pilot Lee Frey and photographer Janssen Powers. The sub's 7inch thick acrylic dome makes things appear smaller than they are, but we estimate the animal here to be ~ 5 meters long. For more follow @OceanX pic.twitter.com/JjmiFviqXp

