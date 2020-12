“La persona nacida con un talento que debe usar encontrará su mayor felicidad al usarlo”, es una de las frases más conocidas del poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe. Y la frase, sin exagerar, embona con la historia de Darío Castillejos, caricaturista mexicano, quien, desde la infancia, mostró gran facilidad para dibujar personajes de terceros y de su propia inspiración y, junto con sus amigos, crear fascinantes historias.

Con el paso de los años, la vía autodidacta le permitió mejorar su técnica y nutrir su inquietud, al grado de querer estudiar una carrera relacionada con el arte. Sin embargo, los planes se toparon con un infranqueable muro: su padre, quien condicionó sus sueños a la previa entrega de un título de una carrera universitaria. Así fue como, a regañadientes, estudió la licenciatura en Derecho y comenzó su vida laboral. De manera clandestina, mientras tanto, siguió dibujando en todo momento y alimentó su inspiración conociendo el trabajo de varios caricaturistas y muralistas mexicanos.

Suscríbete a Forbes México

“Mi primer medio de expresión fue la gráfica. Era muy tímido, muy introvertido y, a través de la gráfica, empecé a socializar. Entonces, para mí, la gráfica es mi lenguaje principal”, compartió un sonriente Darío Castillejos, quien amplió su talento hasta convertirse en todo un artista gráfico. Recientemente ha incursionado en otras expresiones, como la pintura y la cerámica.

Mientras nos platica sobre su vida, inspiración y trayectoria, Castillejos afina los últimos trazos de una caricatura que está a punto de enviar a concursar a Turquía, en el atiborrado pero fascinante estudio del artista oaxaqueño, que ya tiene un andar en diversos medios, como Le Monde, Le Temps, The Nation y The New York Times, que le permiten gozar de un merecido reconocimiento fuera de México, donde publica casi toda su obra.

Prueba de ello es que, este año, obtuvo el segundo lugar en la categoría de Caricatura, en el World Press Cartoon, que se celebró en Portugal, considerado el máximo galardón para los dibujantes de humor de todo el mundo.

Una pregunta que no puede pasar inadvertida es lo que parece la reivindicación del cartón político que, con la llegada del nuevo gobierno, incluso dividió al medio, y aunque Castillejos descartó pertenecer a una corriente específica, dejó claro el objetivo de dicha expresión. “La caricatura y su esencia es crítica; tiene que ser necesariamente un contrapeso al poder, venga de donde venga”, apuntó, mientras seguía haciendo trazos, con la facilidad innata de un artista que nutre su talento con todo lo que encuentra a su paso.

Consulta el listado completo de los 100 Creativos Mexicanos aquí