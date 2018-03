Jim Carrey publica caricaturas sobre personajes de la Casa Blanca

Jim Carrey publicó en su cuenta de Twitter un retrato que pintó sobre la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la primera publicación, Carrey agregó que se trataba del “retrato de una supuesta cristiana cuyo único propósito en la vida es mentir por los malvados”.

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb

Una vocera del actor confirmó que la pintura pertenece a Carrey, pero no confirmó que se tratara específicamente de Sanders.

Carrey compartió una segunda publicación, esta vez con una caricatura del presidente Trump donde agregó “La bruja malvada del ala del oeste y los monos voladores de Putin”.

If you liked my last cartoon you may also enjoy…

"THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN’S FLYING MONKEYS“ pic.twitter.com/slBG7j1s8d

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 19, 2018