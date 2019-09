Carlos Slim espera más actividad económica en 2020

El empresario mexicano Carlos Slim Helú espera que aumente la actividad económica de México durante 2020, tras escuchar el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esperamos con optimismo que venga mucha más actividad económica para el año próximo”, declaró a Forbes México el hombre más rico del país tras su salida del Palacio Nacional.

Su comentario se produce un mes después de que se reportara que el Producto Interno Bruto (PIB) de México se estancó en el segundo trimestre de 2019.

Te puede interesar: Las frases de AMLO en su Informe de Gobierno

El presidente honorario de Grupo Carso considera que México es un paraíso ante la alta tasa de interés del Banxico de 8% que ofrece a inversionistas.

La semana pasada, Slim Helú respaldó la administración de López Obrador tras lograr un acuerdo entre Carso Energy y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“El empresario invierte no porque tenga mucha o poca confianza, si no porque tiene mucha o poca demanda, si tiene demanda invierte y si no es un tonto, va a perder sus actividades”, declaró el pasado 27 de agosto.

El ingeniero civil es el multimillonario número 1 entre los mexicanos y ocupa el quinto lugar a nivel mundial. De acuerdo con el ranking global de billionaires 2019 de Forbes, con una fortuna de 64,000 millones de dólares.

No te pierdas: López Obrador agradece a Slim durante Informe de Gobierno