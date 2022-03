Entiendo situación moral del fiscal Gertz en caso sobre muerte de su hermano: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un espaldarazo al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero este lunes, luego de que se filtraron unos audios donde presuntamente se revela que tuvo acceso, indebido, a un proyecto de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a las circunstancias del homicidio de su hermano.

Según un acuerdo de los 11 ministros de la Corte, los proyectos de sentencia deben permanecer en secrecía y sólo hacerse públicos cuando se discutan en el Pleno.

En los audios, el fiscal Gertz entabla una conversación con el fiscal de Control, Juan Ramos López, sobre el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán en el que plantearía la posibilidad que se otorgue la libertad a Alejandra Cuevas Morán, de 68 años, quien está señalada por supuestamente haber participado en la muerte de Federico Gertz para quedarse con su fortuna.

“Opino que tiene que resolver la Corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado con su hermano, lo entiendo, entonces él quiere que se haga justicia”, señaló el presidente de la República en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Lee: Gertz Manero nos amenazó con meternos a la cárcel por defender a nuestra madre: hermanos Castillo Cuevas

“La otra parte esta defendiendo su versión de los hechos de todas formas va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver y los audios hablan del Poder Judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso”, dijo AMLO.

Cuestionado sobre si es legal que el fiscal tenga acceso a documentos de resolución de la Corte, el mandatario federal dijo desconocer el contenido de los audios, no obstante, señaló que si Gertz Manero habla mal de la Corte es porque, al igual que él, tiene desconfianza en los ministros y algunos jueces que han demostrado no actuar con rectitud.

A su vez, pidió esperar a la resolución de la Corte sobre este caso para determinar si el fiscal está utilizando su encargo con fines personales.

“Esta en manos del Poder Judicial resolver, si él habla mal de los ministros es su visión de las cosas, yo también, no es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros y desde luego no le tengo confianza a jueces pues no han demostrado actuar con rectitud”, expresó López Obrador.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que resolver los amparos de Laura Morán Servín, de 94 años, y su hija, Alejandra Cuevas Morán, contra la orden de aprehensión y la vinculación a proceso por el supuesto homicidio por omisión de Federico Gertz.

