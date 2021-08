Un número récord de niños han sido hospitalizados con Covid-19 durante el último mes en 13 estados, predominantemente en el sur de Estados Unidos, según muestra un análisis de datos federales, ya que los casos en aumento impulsados ​​por la variante delta hiperinfecciosa generan preocupaciones sobre el comienzo de la escuela.



HECHOS CLAVE

Casi 1,600 niños fueron hospitalizados con Covid-19 en Estados Unidos, la semana pasada, según los datos hospitalarios compilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, un nuevo récord de siete días y un aumento de 27% con respecto a la semana anterior, pero los estados con los aumentos más severos son también los que luchan contra los peores brotes de Covid-19.

Florida lidera Estados Unidos con casi 200 niños admitidos actualmente y una tasa de hospitalización que se ha quintuplicado desde el 8 de julio: 1.27 niños hospitalizados por cada 100,000 residentes, la más alta de EU (aproximadamente 54 niños hospitalizados con Covid-19 cada día).

Georgia, Louisiana y Alabama, estados donde aproximadamente el 40% o más de las camas de la unidad de cuidados intensivos están llenas de pacientes con Covid-19, tienen las siguientes tasas más altas de niños hospitalizados, con 0.93, 0.81 y 0.79 por cada 100,000 residentes.

Luisiana y Alabama admitieron un promedio de nueve niños por día entre el 3 y el 9 de agosto, en comparación con el promedio de 23 hospitalizados diariamente durante este período en Georgia.

Arkansas, Kansas, Mississippi, Missouri, Carolina del Sur, Texas y Wyoming (estados con aumentos más amplios de casos de Covid-19 y hospitalizaciones y tasas de vacunación por debajo del promedio nacional del 50%) también han alcanzado nuevos registros pandémicos, según datos de los CDC, con muchos de sus hospitales de niños al alcance o al borde de su capacidad.

Mientras que los otros estados alcanzaron su punto máximo antes, Carolina del Sur y Texas se encuentran actualmente en sus tasas más altas de hospitalización, con Texas admitiendo un promedio de 40 niños por día y Carolina del Sur admitiendo tres.

No son solo los estados con tasas de vacunación más bajas que informan máximos históricos de hospitalizaciones infantiles: Hawái y Maine, donde más de la mitad de los residentes están completamente inoculados, cada uno alcanzó nuevos picos en las últimas dos semanas a medida que aumentaron los casos y las hospitalizaciones entre su población general.

HECHO SORPRENDENTE

Se están reportando afluencias de niños enfermos en un número creciente de otros estados en EU, incluidos aquellos con tasas de vacunación relativamente altas. Los principales hospitales infantiles de California, Colorado, Kentucky, Nueva Jersey, Tennessee y Wisconsin han confirmado un número creciente de volúmenes de pacientes pediátricos hospitalizados. Esto no se debe necesariamente a que la variante delta cause una enfermedad más grave, sino a la gran cantidad de casos que genera entre los niños, que en su mayoría no están vacunados.

Los niños menores de 18 años representan una proporción cada vez mayor de todos los nuevos casos de coronavirus, con casi 100,000 pruebas positivas en las últimas dos semanas de julio, según un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría. Esta suma representó aproximadamente el 15% de todos los casos de Covid-19 recientemente reportados en todo el país y marcó un aumento del 31% con respecto a los aproximadamente 72,000 casos reportados la semana anterior.

TANGENTE

El aumento de las hospitalizaciones por coronavirus entre los niños también se ve exacerbado por un aumento en los casos de virus sincitial respiratorio, o RSV, una gripe estacional contagiosa. Si bien las infecciones por RSV generalmente aumentan durante la temporada de gripe invernal, los expertos dicen que las infecciones respiratorias probablemente estén aumentando ahora porque el enmascaramiento y el distanciamiento social para prevenir las infecciones por Covid-19 retrasaron la temporada normal de RSV. Los CDC informaron “niveles históricamente bajos” de VSR mientras existían estrictas precauciones de seguridad en los Estados Unidos, Pero ahora la gente se está relajando y aumentando el contacto con los patógenos que no se estaban propagando mucho antes en la pandemia.

CITA CLAVE

Los pediatras están haciendo sonar la alarma sobre el impacto de estas sobretensiones duales en sus instalaciones. “Desafortunadamente, estamos en guerra ahora mismo en la población pediátrica en términos de virus”, dijo a CNN el miércoles por la mañana el Dr. Kelechi Iheagwara, que trabaja en el Hospital Infantil Our Lady of the Lake en Louisiana. “Tenemos un aumento significativo en la cantidad de niños positivos para Covid-19 que pasan por nuestra sala de emergencias (…) Estamos viendo niños de todas las edades, desde las tres semanas hasta los 17 años”.

QUÉ OBSERVAR

Cómo estas tendencias afectarán el año escolar a medida que los niños comiencen a regresar a la enseñanza presencial. Muchos funcionarios de salud pública han estado enfatizando la importancia de las medidas de mitigación, como cubrebocas y vacunas para aquellos que son elegibles (actualmente, cualquier persona mayor de 12 años).

Sin embargo, se están desarrollando tensos enfrentamientos en algunos estados, incluidos Florida y Texas, donde los gobernadores republicanos han prohibido a los distritos escolares implementar mandatos de cubrebocas, incluso cuando enfrentan los peores aumentos en las hospitalizaciones de niños en el país.

ANTECEDENTES CLAVE

En general, el riesgo de muerte y hospitalización entre los niños que contraen Covid-19 sigue siendo muy bajo. Poco más de 520 niños han muerto a causa de Covid-19 desde el inicio de la pandemia (0.08% del total de 612,000 muertes en Estados Unidos) Y solo alrededor de 0.01% de los casos registrados resultan en muerte, según datos de la AAP. Sin embargo, el CDC destaca que todavía es posible que los niños sufran una enfermedad grave, ya que “ocurre en todos los grupos de edad”.

¿Y México?

En el país, El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el regreso a clases a nivel nacional, incluso en estados con semáforo rojo, dijo que se tomarán las medidas necesarias para garantizar el cuidado de los menores de edad.

Sin embargo, algunos expertos advierten que dichas medidas son insuficientes en especial ante el crecimiento de casos registrados, provocado por la variante Delta.

La Secretaria de Salud no ha informado si el número de menores de edad en el país se ha disparado, pero en sus conferencias diarias en la gráfica de contagios por edad los casos entre los menores de 0 a 19 años se mantienen por debajo de los 200 casos por cada 100,000 habitantes.

Actualización: este artículo se actualizó para incluir datos de los CDC publicados el miércoles por la noche que muestran que Georgia también alcanzó un nuevo récord.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México