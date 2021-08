El concejal de la ciudad de Columbus, Emmanuel Remy, escuchó atentamente mientras el abogado en la pantalla de su computadora argumentaba por qué la empresa a la que representaba tenía derecho a una gran exención fiscal. Durante la reunión del consejo virtual en marzo, el abogado dijo que la compañía tenía la intención de construir un centro de datos en un sitio de 500 acres al sur de la capital de Ohio, que, cuando se completara, emplearía a 20 personas a tiempo completo. A cambio, la empresa quería 54 millones de dólares en incentivos fiscales. “Esto es como la nueva fabricación”, dijo el abogado Scott Ziance a los funcionarios electos. En particular, Ziance enfatizó el beneficio para la comunidad en los trabajos de construcción mientras se construía la instalación.

La empresa que representaba Ziance no era Amazon, Microsoft o Facebook, sino una empresa fantasma registrada en Delaware llamada Magellan Enterprises LLC. Fue la matriz no revelada de Magellan, una de las compañías de tecnología más grandes del mundo, que Ziance dijo que tenía un historial de trabajo en “colaboración” con las ciudades y quería las exenciones de impuestos a cambio de los trabajos que traería el centro de datos. “Estará muy orgulloso de tener esta empresa y su matriz en su comunidad”, dijo.

El alto costo de crear empleos en Centros de Datos

Empresa (Nombre de Proyecto o LLC) Ciudad o Estado Tamaño del acuerdo ($) Excención fiscal ($) Trabajos creados Apple (Project Morgan) Waukee, Iowa 1,300 208 50 Facebook (Project Woolhawk) Gallatin, Tennessee 800 19.5 100 Facebook (Starbelt) Huntsville, Alabama 750 6.6 50 Facebook (Sidecat) New Albany, Ohio 750 37.1 50 Facebook (Stadion LLC) Eagle Mountain, Utah 750 150 50 Facebook (Morning Hornet LLC) Stanton Springs, Georgia 750 71.1 100 Facebook (Baymare LLC) Stanton Springs, Georgia 750 71 50 Google (Project Pine) Sherburne County, Minnesota 600 14 50 Google (Montauk Innovations LLC) New Albany, Ohio 600 43.5 50 Google (Project Zebra/Project Spike) Jackson County, Alabama 600 81 100 Google (Jasmine LLC/Design LLC) Henderson, Nevada 600 25.2 50 Google (Sharka LLC) Midlothian, Texas 500 10 40 Microsoft (Project Fulton) Fulton County, Georgia 420 14.5 20 Microsoft (Project Osmium) West Des Moines, Iowa 417.7 4.7 57 Google (Magellan Enterprises LLC) Columbus, Ohio 300 54.3 20 Forbes realizó entrevistas y revisó documentos e informes de noticias para obtener información completa sobre exenciones fiscales, inversión y empleos generados para 15 proyectos lanzados desde 2015 que eran anónimos en el momento en que recibieron los incentivos fiscales. El valor combinado de $10 mil millones de dólares de los proyectos, que crearon aproximadamente 837 empleos permanentes, fue compensado por al menos $811 millones de dólares en reducciones de impuestos, lo que equivale a casi $1 millón de dólares por cada trabajo permanente creado. (Todas las cifras son en millones de dólares)

Cuando los miembros del consejo votaron a favor de la propuesta de Ziance en la reunión, ninguno de ellos conocía la identidad de la empresa matriz, según Remy. Tampoco participaron los residentes locales, vecinos y otras partes interesadas. Solo la oficina del alcalde y los empleados de la ciudad que habían negociado y firmado acuerdos de confidencialidad fueron informados de la verdadera identidad de la empresa matriz. Si bien los funcionarios de la ciudad se negaron a revelar el nombre de la empresa, incluso cinco meses después de que se otorgaron los incentivos, Forbes identificó a la empresa como Google, según dos fuentes con conocimiento del asunto. “Estamos optimistas de que podremos compartir noticias sobre un anuncio de infraestructura que involucra al estado de Ohio esta semana”, dijo un portavoz de Google a Forbes.

Columbus es una de las docenas de ciudades y condados de los Estados Unidos que están haciendo cola para ofrecer exenciones fiscales masivas a las grandes empresas de tecnología que buscan construir centros de datos, a medida que la demanda de computación basada en la nube crece para rivalizar con la necesidad de otros productos básicos. Los estados, incluido Virginia, promulgaron una legislación hace una década para atraer a los constructores de centros de datos con impuestos a la propiedad casi nulos, lo que generó miles de millones de dólares en inversiones de compañías tecnológicas de renombre y la construcción de más de 70 centros de datos sólo en el condado de Loudoun en Virginia. Desde entonces, más de 20 estados han aprobado leyes similares, incluidos Pensilvania y Connecticut el año pasado, específicamente para atraer centros de datos.

Un correo electrónico enviado en marzo por Elizabeth Brown, miembro del consejo de la ciudad de Columbus, capturó su incredulidad sobre el tamaño del incentivo fiscal del Magellan a cambio de la pequeña cantidad de trabajos que prometía. Más tarde votó a favor de las exenciones fiscales.

En un esfuerzo por superarse unos a otros, se ha convertido en una práctica estándar para estas ciudades y pueblos ceder a las demandas de las empresas de tecnología más grandes del mundo para mantener sus identidades ocultas hasta que hayan obtenido los incentivos. En un acuerdo de 2018 con una pequeña coalición de condados fuera de Atlanta, Facebook negoció un paquete de reducción de impuestos de 71 millones de dólares a cambio de un proyecto que generaría 100 empleos permanentes, según documentos proporcionados a Forbes. Solo después de que se obtuvieron los incentivos, Facebook se anunció públicamente.

“Tenemos Facebook, Microsoft, Apple, Google y Amazon: son corporaciones muy, muy rentables”, dice Kasia Tarczynska, analista de Good Jobs First, una firma de asesoría de políticas sin fines de lucro que ha realizado un seguimiento de los subsidios a los centros de datos. “No quieren atención porque es muy fácil preguntarse por qué las localidades darían millones y millones de dólares a empresas muy ricas”.

Con más espacio que los hangares de aviones comerciales y suficiente espacio para múltiples campos de fútbol, ​​los centros de datos albergan cientos de filas de computadoras que procesan información desde de fotos de Instagram, hasta bases de datos gubernamentales y se han convertido en una infraestructura crucial para empresas como Google y Amazon, que han hecho negocios lucrativos de alojar las redes informáticas de otras empresas, y necesitan espacio para guardar los suyos. Consumen grandes cantidades de energía y recursos hídricos en las comunidades donde se construyen. A diferencia de las instalaciones de fabricación, por lo general no emplean más de unas pocas docenas de personas a tiempo completo para mantener los servidores.

Centro de datos de Google en The Dalles (Oregón) se encuentra a orillas del río Columbia. Foto: Google

Forbes identificó 30 proyectos de centros de datos con sede en Estados Unidos todos propiedad de grandes firmas de tecnología cuyas identidades estaban ocultas por nombres de código o LLC anónimas hasta después de que los gobiernos locales les otorgaron incentivos fiscales. Si bien los datos sobre algunos de los proyectos son irregulares, porque las ciudades y sus funcionarios electos no siempre son comunicativos sobre los paquetes de incentivos que aprueban, Forbes realizó decenas de entrevistas y revisó documentos e informes de noticias para obtener información completa sobre incentivos fiscales, empleo y valor del proyecto para 15 proyectos lanzados desde 2015. Su valor total de $9.9 mil millones de dólares fue compensado por un estimado de $811 millones de dólares en exenciones fiscales.

El precio acordado por los gobiernos locales con estas empresas fantasma anónimas es alto. Si bien el período de tiempo de los incentivos varía, el análisis de Forbes mostró que, en promedio, las ciudades y los condados están renunciando a $1 millón de dólares en ingresos fiscales potenciales por cada trabajo permanente en el centro de datos. En una comparación aproximada, un estudio de 2020 realizado por investigadores de las universidades de Columbia y Princeton encontró que las localidades renuncian a un promedio de $12,000 dólares por trabajo, por año al otorgar incentivos fiscales en todas las industrias.

Los fabricantes de automóviles, por ejemplo, reciben típicamente alrededor de $100,000 dólares en reducciones de impuestos por trabajo por la duración de un incentivo promedio de 10 años. En el proyecto Magellan de Google, la exención fiscal de Columbus asciende a unos 2.7 millones de dólares por trabajo durante los 15 años que dure la reducción.

Algunos proyectos son incluso más costosos. En 2018, utilizando la empresa fantasma Stadion LLC, Facebook negoció una exención de impuestos de $150 millones para un centro de datos en Eagle Mountain, Utah, para hasta 50 empleos, o al menos $3 millones de dólares por trabajador. Fue la primera de varias fases del proyecto que podría obtener hasta $750 millones en exenciones fiscales otorgadas. En 2017, Apple recibió $208 millones en exenciones fiscales para un proyecto en Waukee, Iowa, que crearía 50 empleos a tiempo completo, o más de $4 millones de dólares por trabajo.

Las empresas a menudo señalan los posibles riesgos de seguridad y la necesidad de proteger los secretos comerciales como razones para encubrir los proyectos del centro de datos en LLC y seudónimos. A veces destacan la necesidad de mantener sus proyectos en el anonimato para poder orquestar licitaciones entre ayuntamientos. Y para explicar los grandes incentivos fiscales, a menudo prometen múltiples fases del proyecto, más inversión, más puestos de trabajo y, en algunos casos, grandes gastos de capital como granjas solares o subvenciones comunitarias. También señalan los cientos de trabajos de construcción necesarios para construir los centros, que generan un aumento en los impuestos sobre la renta durante la fase inicial del proyecto, pero que se agota una vez que los comerciantes se han ido.

“Estas cosas se están haciendo en la oscuridad para que nadie tenga tiempo o capacidad para hacer ningún tipo de estudio para desarrollar algún tipo de conocimiento sobre cuál sería el impacto”, John Lute, residente de Columbus

Apple, Amazon y Microsoft se negaron a comentar para este artículo. En respuesta a las preguntas de Forbes, un portavoz de Facebook dijo en un correo electrónico que “la confidencialidad es estándar cuando las empresas trabajan a través de grandes inversiones en infraestructura como un centro de datos. Trabajamos en estrecha colaboración con los funcionarios estatales y locales en acuerdos que son mutuamente beneficiosos y que aportan empleos e inversiones a la región ”.

La presión por el secreto también ha tenido el efecto de retrasar la oposición de los lugareños preocupados por el impacto ambiental de los centros de datos hasta que se haya asegurado el proyecto y sus exenciones fiscales. Solo después de que Facebook obtuvo incentivos fiscales y créditos de agua para un centro de datos en Los Lunas, Nuevo México, utilizando un seudónimo, los grupos comunitarios y los políticos comenzaron a plantear preocupaciones sobre la viabilidad de una instalación de consumo de agua en medio del desierto. Los reguladores locales ahora están cuestionando el uso de energía propuesto por Facebook por las preocupaciones de que podría conducir a un déficit de ingresos que podría hacer que los locales carguen con facturas de energía más altas.

La amenaza de la oposición de base que podría descarrilar los proyectos ha crecido desde que el retroceso local llevó con éxito a Amazon a abandonar los planes para una segunda sede en la ciudad de Nueva York, donde la compañía había asegurado casi $3 mil millones de dólares en exenciones fiscales. “Son como una minoría lo suficientemente ruidosa como para dificultar las cosas, y dicen: ‘Oye, ¿por qué estamos dando todo este dinero a estas compañías tecnológicas masivas que ganan millones de dólares al año?’”, explica Pat Garofalo, director de estado y de política local en el American Economic Liberties Project, que realiza un seguimiento de los incentivos fiscales, que se ha vuelto particularmente molesto para los proyectos de centros de datos y agrega: “Ha habido un aumento en la preocupación de los residentes que dicen: ‘Oye, no queremos estas cosas en nuestra comunidad, porque los trabajos son malos … y dañan el medio ambiente'”.

Después de expresar sus reservas sobre los incentivos fiscales de Magellan, el concejal de la ciudad de Columbus, Rob Dorans, votó a favor de las exenciones fiscales. Más tarde se hizo eco del énfasis de la empresa en los trabajos de construcción como motivo para otorgar los incentivos.

Amazon, que ocupa más centros de datos en los Estados Unidos que cualquier otra gran empresa de tecnología, según Synergy Research Group, una vez hizo todo lo posible para ocultar su propiedad de las instalaciones, por ejemplo, haciendo que los empleados usen insignias con un nombre de empresa falso en un sitio de Virginia, según un documento interno publicado por Wikileaks en 2018. Si bien Amazon todavía intenta permanecer en el anonimato en el desarrollo de almacenes de distribución para su negocio de comercio electrónico, la compañía ha recurrido a la firma de acuerdos de centros de datos utilizando subsidiarias conocidas como Vadata o Amazon Data Services. En otros casos, el gigante de la nube ha llegado a acuerdos de arrendamiento con Corporate Office Properties Trust, un fideicomiso de inversión inmobiliaria que construye centros de datos. Amazon generalmente ha negociado acuerdos en lugares como Virginia y Oregón, que han sido opacos en cuanto a informar el valor total de los paquetes de incentivos fiscales.

Columbus y las localidades circundantes se han convertido en uno de los varios focos de centros de datos; Google, Facebook y Amazon tienen instalaciones en expansión en las cercanías de New Albany. El trabajo estaba programado para comenzar en el sitio de Magellan Enterprises en junio, pero el misterio aún envuelve el proyecto. Mientras los funcionarios de la ciudad con el departamento de desarrollo negociaban con los representantes de Google, se refirieron a la operación con otra capa de oscuridad: el Proyecto Chipre. “Con el fin de atraer inversiones y empleos a nuestra ciudad, Columbus participa en la práctica de la industria global de negociar oportunidades de desarrollo con empresas que utilizan nombres de código de proyectos”, escribió un portavoz del alcalde de Columbus, Andrew Ginther, en un correo electrónico.

El auditor del condado natal de Columbus, Franklin, Michael Stinziano, dice que no está de acuerdo con la práctica. “No entiendo la necesidad de ser reservado en un centro de datos, realmente no lo entiendo”, dice Stinziano, cuya oficina evalúa si las empresas se están adhiriendo adecuadamente a los mandatos vinculados a los incentivos fiscales. “El público prefiere la transparencia, al igual que la oficina del auditor”.

Ziance, el abogado que representa a la empresa fantasma de Google, Magellan, lidera una de las prácticas de incentivos fiscales más grandes del país en el bufete de abogados Vorys, Sater, Seymour y Pease, con sede en Columbus, y enumera uno de sus logros recientes como “representar a firma del Fortune 50 con sede en la costa oeste como asesores de incentivos en 13 estados”. Es un experto en proteger a las empresas de la identificación: el año pasado fue coautor de un artículo en una publicación comercial para selectores de sitios que enfatizó que era “fundamental que las partes todavía protejan cuidadosamente la identidad del solicitante” utilizando LLC “al menos hasta que el incentivo se adjudica ”, como una forma de negociar con varios consejos al mismo tiempo. Ziance se negó a comentar para este artículo.

Centro de Datos de Facebook en construcción en Los Lunas, New Mexico. Foto: Facebook

Solo un miembro del consejo, Shayla Favor, votó en contra del proyecto. (Ella se negó a comentar). Pero los correos electrónicos obtenidos por Forbes a través de solicitudes de registros públicos muestran que las exageradas exenciones de impuestos plantearon preocupaciones para algunos miembros del consejo, a pesar de que luego votaron a favor. “20 empleos por un beneficio fiscal de $54 millones (!!!!!!). No entiendo ”, escribió la concejal Elizabeth Brown en un correo electrónico a un asistente antes de la votación del 22 de marzo. “Pensé que el departamento se mostraba escéptico sobre el valor de reducir estos centros de datos. No son grandes creadores de empleos. ¿Qué obtiene la ciudad de esto?”

Otro miembro del consejo, Rob Dorans, le envió un correo electrónico a Remy diciendo que estaba “un poco preocupado de que el posible subsidio proporcionado superara en gran medida el impuesto sobre la renta generado para la ciudad”. Más tarde, cuando un elector le pidió a Dorans que explicara la lógica detrás del acuerdo, el miembro del consejo escribió en un correo electrónico que votó a favor de los incentivos porque los cientos de trabajos de construcción compensarían algunos de los impuestos perdidos. Dorans no abordó preguntas adicionales enviadas por Forbes.

“Lo que finalmente ganó mi apoyo en este caso fueron los 300-500 trabajos de construcción con salarios prevalecientes y los ingresos adicionales que se generarán para la Ciudad y otras entidades durante muchos años en el futuro una vez que concluya el período de incentivos”, dijo Brown en un correo electrónico a Forbes.

Algunos residentes locales se opusieron al proyecto porque el centro de datos se construirá en una propiedad agrícola que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Cuando el sitio fue rezonificado para uso industrial en octubre del año pasado, la Comisión Far South Side, un cuerpo asesor del consejo que representa el vecindario donde el proyecto está ubicado, votó en contra de la rezonificación por preocupaciones de que afectaría los valores de las propiedades en el área.

Otros residentes dicen que no sabían que la compañía misteriosa había firmado un acuerdo con el distrito escolar local de Hamilton para pagar hasta $9 millones de dólares durante el período de reducción de impuestos, menos de lo que las escuelas locales habrían recibido sin el incentivo. (En el condado de Franklin, alrededor del 75% de los impuestos a la propiedad se utilizan para financiar escuelas). John Lute, que vive cerca del sitio propuesto y tiene un hijo en la escuela, dice que no sabía que la escuela había llegado a un acuerdo con la empresa. “Estas cosas se están haciendo en la oscuridad”, dice Lute, “para que nadie tenga tiempo o capacidad para hacer ningún tipo de estudio para desarrollar algún tipo de conocimiento sobre cuál sería el impacto”.

Los funcionarios de la ciudad le dijeron a Forbes que el proyecto del centro de datos era un uso más deseable del sitio que una fábrica o un centro de distribución porque generaría menos tráfico. Remy dice que vio poco riesgo para la ciudad, ya que los incentivos se basan en el desempeño, lo que significa que si el proyecto no crea los trabajos prometidos, o está incompleto, no obtendrá los $54 millones de dólares en incentivos completos. “Al final del día, esto se reduce a si la organización va a cumplir o no con su compromiso”, dice. “Y, literalmente, no hay duda de que lo harían o lo harán”. Remy también hizo caso omiso de la sugerencia de que el proceso de incentivos fiscales era opaco, porque se llevaron a cabo reuniones públicas para discutir el proyecto.

Pero esas reuniones no dieron como resultado que Remy, o el público, se enteraran de antemano de que Google sería su nuevo vecino.