CEO OpenAI: la startup detrás de ChatGPT, habla sobre cómo la inteligencia artificial puede ‘romper el capitalismo’

Como director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman capitanea la startup más comentada y analizada en la categoría de IA generativa de rápido crecimiento.

Después de visitar las oficinas de OpenAI en San Francisco a mediados de enero, Forbes habló con el inversionista y emprendedor, que recientemente ha estado tímido con la prensa, sobre ChatGPT, la inteligencia artificial generativa y si sus herramientas de inteligencia artificial (IA) representan una amenaza para la búsqueda de Google.

Alex Konrad: Para mí, parece que estamos en un punto de inflexión con la popularidad de ChatGPT, la presión para monetizarlo y toda esta emoción en torno a la alianza con Microsoft. Desde su punto de vista, ¿dónde cree OpenAI que está en su viaje? ¿Y cómo describiría el punto de inflexión?

Sam Altman: Definitivamente es un momento emocionante. Pero mi esperanza es que todavía estamos muy al principio. Realmente, esto será un camino continuo y exponencial de mejora de la tecnología y el impacto positivo que tendrá en la sociedad. Podríamos haber dicho lo mismo en el lanzamiento de GPT-3 o en el lanzamiento de DALL-E. Lo estamos diciendo ahora [con ChatGPT]. Creo que podríamos decirlo de nuevo más tarde. Ahora, podemos estar equivocados, podemos encontrar un obstáculo que no hayamos previsto o no esperáramos. Pero creo que hay una verdadera posibilidad de que realmente hayamos descubierto algo significativo aquí y que este paradigma nos lleve muy, muy lejos.

¿Te sorprendió la respuesta a ChatGPT?

Quería hacerlo porque pensé que iba a funcionar. Entonces, estoy algo sorprendido por la magnitud. Pero esperaba y tenía la expectativa de que a la gente realmente le encantara.

[El presidente de OpenAI] Greg Brockman me dijo que el equipo no la esperaba, incluso cuando estaba seguro de que valía la pena lanzarlo. Así que no todos se sintieron así.

Hay una larga historia de que el equipo no está tan entusiasmado con tratar de lanzar cosas. Y simplemente decimos: “Vamos a intentarlo. Intentémoslo y veamos qué sucede”. Para esto presioné mucho. Realmente pensé que iba a funcionar.

Has dicho en el pasado que crees que la gente podría sorprenderse de cómo realmente funciona ChatGPT. ¿Qué dirías que se malinterpreta?

Pues, una de las cosas es que el modelo base para ChatGPT estuvo en la API durante mucho tiempo, como 10 meses o lo que sea. [Nota del editor: ChatGPT es una versión actualizada del modelo GPT-3, lanzada por primera vez como una API en 2020.] Y creo que una de las cosas sorprendentes es que, si haces un poco de ajuste fino para que [el modelo] sea útil de una manera particular y encuentras el paradigma correcto de interacción, entonces puedes conseguir esto. En realidad, no es una tecnología fundamentalmente nueva lo que hizo que esto tuviera un momento. Fueron estas otras cosas. Y creo que eso no se comprende bien. Mucha gente todavía no nos cree y asumen que esto debe ser GPT-4.

Con la efervescencia en todo el ecosistema de IA, ¿es esa una marea creciente que te resulta útil? ¿O crea ruido que complica tu trabajo?

Ambos. Definitivamente ambos.

¿Crees que está formándose un verdadero ecosistema aquí, donde empresas además de OpenAI están realizando trabajos importantes?

Sí, creo que esto es demasiado grande para una sola empresa. Y de hecho, espero que haya un verdadero ecosistema aquí. Creo que eso es mucho mejor. Creo que debería haber múltiples AGI [inteligencias artificiales generales] en el mundo en algún momento. Así que realmente le doy la bienvenida a eso.

¿Ves alguna similitud entre dónde está el mercado de IA hoy y, por ejemplo, el surgimiento de la computación en la nube, los motores de búsqueda u otras tecnologías?

Mira, creo que siempre hay similitudes. Y luego hay cosas que son un poco idiosincráticas. Y el error que la mayoría de la gente comete es hablar demasiado sobre las similitudes, y no sobre las sutiles diferencias que las hacen diferentes. Y así es muy fácil y comprensible hablar de OpenAI como, “Ah, sí, esto va a ser como las batallas de la computación en la nube. Y habrá varias de estas plataformas, y solo usarás una como API”. Pero hay muchas cosas que también son muy diferentes, y habrá elecciones muy diferentes de características que la gente haga. Las nubes son bastante diferentes en algunos aspectos, pero subes algo, y se sirve. Creo que habrá mucha más diferencia entre las diversas ofertas de IA.

La gente se pregunta si ChatGPT reemplaza al motor de búsqueda tradicional, como Google Search. ¿Es algo que te motiva o te emociona?

No creo que ChatGPT lo haga [reemplazar la búsqueda]. Pero creo que algún día, un sistema de IA podría hacerlo. Pero además, creo que la gente está totalmente perdiendo la oportunidad si se enfoca en las noticias de ayer. Estoy mucho más interesado en pensar en lo que va más allá de la búsqueda. No recuerdo lo que hacíamos antes de la búsqueda en la web, soy demasiado joven. Asumo que tú también lo eres …

Teníamos un CD de la enciclopedia británica cuando era niño…

Sí, exactamente. Ahí vamos. De hecho, lo recuerdo exactamente. Pero, nadie llegó y dijo: “Oh, voy a hacer una versión ligeramente mejor de la enciclopedia británica en CD de mi escuela primaria”. Fue más como: “Oye, de hecho podemos hacer esto de una manera super diferente”. Y lo que me emociona de estos modelos es que no es como “Oh, cómo reemplazas la experiencia de ir a la web y escribir una consulta de búsqueda”, sino “¿Qué hacemos que es totalmente diferente y mucho más fresco?”

¿Eso está desbloqueado por la IA general? ¿O sucede antes de eso?

Oh, no, espero que suceda muy pronto.

¿Sientes que estamos cerca del objetivo de algo como una IA general? ¿Y cómo sabríamos cuándo esa versión de GPT, o lo que sea, está llegando allí?

No creo que estemos muy cerca de una IA general. Pero la pregunta de cómo lo sabríamos es algo en lo que he reflexionado mucho recientemente. La única actualización que he tenido en los últimos cinco años, o lo que sea, es que no va a ser un momento tan claro. Será una transición mucho más gradual. Será lo que la gente llama un “despegue lento”. Y nadie estará de acuerdo en qué momento fue cuando tuvimos la IA general.

¿Ves que sea relevante para todos tus intereses más allá de OpenAI? ¿Todos encajan en una teoría inteligencia artificial general, Worldcoin y estas otras compañías?

Sí, eso es. Eso es, al menos, el marco en el que pienso. La inteligencia artificial general es el impulso que impulsa todas mis acciones. Algunos son más directos que otros, pero muchos que no parecen directos, aún lo son. Y luego también hay la meta de llegar a un mundo de abundancia. Creo que la energía es realmente importante, por ejemplo, pero la energía también es realmente importante para crear inteligencia artificial general.

Por supuesto. Greg ha dicho que si bien OpenAI se basa en la investigación, no es anticapitalista. ¿Cómo navega por los contratos entre tener fines de lucro con inversores que desean un rendimiento y el objetivo más amplio de OpenAI?

Creo que el capitalismo es impresionante. Amo el capitalismo. De todos los sistemas malos que tiene el mundo, es el mejor o el menos malo que hemos encontrado hasta ahora. Espero encontrar uno aún mejor. Y creo que si realmente sucede el la AGI, puedo imaginar todas estas formas en que rompe el capitalismo.

Hemos intentado diseñar una estructura que, por lo que sé, es diferente a cualquier otra estructura corporativa, porque realmente creemos en lo que estamos haciendo. Si solo pensáramos que esto sería otra empresa tecnológica, diría: “Genial, conozco este playbook porque lo he estado haciendo toda mi carrera, así que hagamos una empresa realmente grande”. Pero si realmente, verdaderamente conseguimos AGI y se rompe, necesitaremos algo diferente [en la estructura de la empresa]. Así que estoy muy emocionado por que nuestro equipo y nuestros inversores lo hagan muy bien, pero no creo que ninguna empresa deba poseer el universo de IA ahí fuera. Cómo se comparten las ganancias de AGI, cómo se comparte el acceso y cómo se distribuye la gobernanza, son tres preguntas que requerirán un nuevo pensamiento.

Seguro. Greg me guió por la idea de un futuro de API de terceros junto con productos de primera parte, como herramientas empresariales. A medida que se productiza, ¿cómo se mantiene el ethos de OpenAI al mantenerse abierto?

Creo que la forma más importante de hacerlo es publicando herramientas abiertas como ChatGPT. Google no las pone a disposición para su uso público. Otros laboratorios de investigación no lo hacen por otras razones; hay algunas personas que temen que sea inseguro. Pero realmente creo que la sociedad necesita conocer esto, luchar con ello, ver los beneficios, comprender las desventajas. Así que creo que lo más importante que hacemos es poner estas cosas allí para que el mundo comience a entender lo que viene. De todas las cosas de las que estoy orgulloso de OpenAI, una de las más grandes es que hemos sido capaces de empujar la Ventana Overton [Nota del editor: un modelo para comprender qué políticas son políticamente aceptables para el público en un momento dado] en AGI de una manera que creo que es saludable e importante, incluso si a veces es incómoda.

Además, queremos ofrecer API cada vez más poderosas a medida que podamos hacerlas más seguras. Continuaremos haciendo código abierto como hemos abierto CLIP [Nota del editor: una red neural visual lanzada en 2021]. El código abierto realmente es lo que llevó a la explosión de generación de imágenes. Más recientemente, lo hicimos con Whisper y Triton [reconocimiento automático de voz y un lenguaje de programación]. Por lo tanto, creo que es una estrategia de varios filos de sacar cosas al mundo, equilibrando los riesgos y los beneficios de cada cosa en particular.

¿Qué le dirías a las personas que podrían estar preocupadas de que te estés uniendo a [CEO] Satya [Nadella] y Microsoft?

Diría que hemos construido cuidadosamente todos los tratos que hemos hecho con ellos para asegurarnos de que todavía podemos cumplir nuestra misión. Y también, Satya y Microsoft son geniales. Creo que son, con diferencia, la empresa tecnológica que más se alinea con nuestros valores. Y cada vez que nos dirigimos a ellos y les decimos: “Oye, tenemos que hacer algo extraño que probablemente odiarás, porque es muy diferente de lo que haría un acuerdo estándar, como limitar tu devolución o tener estos disposiciones de anulación de seguridad”, han dicho, “eso es asombroso”.

Entonces, ¿sientes que las presiones o realidades comerciales del lado rentable de OpenAI no entrarán en conflicto con la misión general de la empresa?

En absoluto. Puedes hacer referencia a mí con cualquiera. Soy conocido por no aguantar nada que no quiera aguantar. No haría un acuerdo si creyera eso.

Ustedes no son monjes con túnicas que dicen: “No queremos ganar dinero con esto”. Al mismo tiempo, parece que no están motivados por la creación de riqueza, tampoco.

Creo que es un equilibrio, por supuesto. Queremos hacer que las personas tengan un éxito muy grande, obteniendo un gran retorno [en su capital], eso es genial, siempre y cuando sea a un nivel normal y razonable. Si la cosa completa de AGI se desarrolla, queremos algo diferente para ese paradigma. Y queremos la capacidad de incorporar ahora cómo vamos a compartir esto con la sociedad. Creo que lo hemos hecho de una manera agradable que equilibra.

¿Cuál ha sido la cosa más impresionante que has visto que alguien haya hecho con GPT hasta ahora? ¿Y cuál es la cosa que más te asusta?

Es realmente difícil elegir una cosa más impresionante. Ha sido sorprendente ver la diversidad de cosas que la gente ha hecho. Podría decirte las cosas en las que he encontrado una utilidad personal. La capacidad de resumir ha sido absolutamente enorme para mí, mucho más de lo que pensé. El hecho de que pueda tener artículos completos o hilos de correo electrónico largos resumidos ha sido mucho más útil de lo que pensé. Además, la capacidad de hacer preguntas de programación esotéricas o ayudar a depurar código de una manera que parece que tengo un programador super brillante con quien puedo hablar.

¿En cuanto a algo aterrador? Definitivamente he estado observando con gran preocupación la generación de pornografía de venganza que está sucediendo con los generadores de imágenes de código abierto. Creo que eso está causando un daño enorme y predecible.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

¿Crees que las empresas detrás de estas herramientas tienen la responsabilidad de asegurarse de que ese tipo de cosas no sucedan? ¿O es simplemente un lado inevitable de la naturaleza humana?

Creo que es ambas cosas. Hay esta pregunta de, ¿dónde quieres regulación? En cierto sentido, sería genial si pudiéramos simplemente señalar a esas empresas y decir: “Oye, no puedes hacer estas cosas”. Pero creo que la gente va a liberar modelos de código abierto de todos modos, y será principalmente genial, pero habrá cosas malas que sucedan. Las empresas que se estén construyendo encima de ellos, las empresas que tengan la última relación con el usuario final, tendrán que tener alguna responsabilidad también. Así que creo que será una responsabilidad y una obligación compartidas.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado